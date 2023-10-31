دورخیز اصفهان برای انتخاباتی پرشور/ شهر در تکاپوی انتخاباتی است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- تا زمان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۵ ماه دیگر باقی مانده است و احزاب سیاسی و مسئولان مرتبط در تلاش برای فراهم‌سازی مقدمات این ماراتن سیاسی در استان اصفهان هستند.

ثبت نام داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان در سه روز نخست به ۲۵۸ نفر رسید. از این تعداد، ۲۳۵ نفر (۹۱ درصد) مرد و ۲۳ نفر (۹ درصد) زن هستند.

در راستای اقدامات اولیه برگزاری این انتخابات معتمدین هیأت اجرایی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند و سایر حوزه‌های انتخابیه با اشاره به قانون انتخابات انتخاب شدند. محمدعلی احمدی در این باره گفته است که «هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه به ریاست فرماندار با عضویت یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان، رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمد محلی تشکیل می‌شود و اعضای هیأت اجرایی در تمام مراحل اجرایی انتخابات نقش‌آفرینی می‌کنند.»

پایبندی مجریان انتخابات به ۴ راهبرد مقام معظم رهبری

از سویی دیگر در حال حاضر مسئله کنونی انتخابات پیش رو طبق سیاست کلی که وزارت کشور و دولت اتخاذ کرده، اجرای انتخابات ذیل چهار راهبرد مد نظر مقام معظم رهبری است که شامل امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت می‌شود.

«مشارکت مردمی» یکی از این رکن‌های اصلی و مورد توجه مسئولان در دوره‌های انتخاباتی بوده و هست که محمدرضا جان‌نثاری، رئیس ستاد انتخاباتی استان اصفهان در خصوص آن می‌گوید: «نظام و گفتمان ما مردم سالاری دینی است و زمانی این مهم محقق می‌شود که مشارکت در انتخابات معنادار باشد؛ از این رو باید شخص خود و محیط پیرامون مان را در این حوزه آگاه و توجیه کنیم.» «طبق نظرسنجی‌ها آمار مشارکت در انتخابات حداکثری است و امید است تمام مسئولان به‌پای چهار اصل انتخابات بمانند و با قوت این انتخابات را دنبال خواهیم کرد.»

مشارکت ۲۵.۷ درصدی اصفهان در دور یازدهم

میزان مشارکت در دوره گذشته براساس اعلام وزیر کشور ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر بود که ۴۸ درصد بانوان و ۵۲ درصد آقایان در انتخابات مشارکت داشتند. در جزئیات آماری که از سوی وزارت کشور درباره میزان مشارکت هر استان در انتخابات اعلام شد حکایت از آن دارد که کهکیلویه و بویراحمد بیشترین میزان مشارکت را با ۷۰.۶۶ درصد به ثبت رسانده بود.

میزان مشارکت در ده استان بالای ۵۰ درصد بوده و ۱۶ استان هم مشارکت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته اند.

بر اساس نتایج اعلام شده در اصفهان ۴۱۲ هزار نفر رأی دادند که با توجه به آمار یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری واجدان شرایط، میزان مشارکت ۲۵.۷ درصد است.

حدود ۶ درصد از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در اختیار بانوان است در حالی که این سهم در میان نمایندگان اصفهان با وجود مسائلی که در انتخابات گذشته این استان رقم خورد و برخی معادله‌ها را کم و زیاد کرد، ۱۶ درصد است. عباس مقتدایی خوراسگانی، زهرا شیخی مبارکه، مهدی طغیانی، حسین میرزایی و امیرحسین بانکی پور فرد از نمایندگان منتخب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در اصفهان هستند.

تشکیل ۶۲ هیأت اجرایی در بخش‌ها، شهرستان‌ها و اقلیت‌های استان اصفهان

به گفته مهدی سلیمانی دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان به‌تازگی ۶۲ هیأت اجرایی انتخابات در استان اصفهان تشکیل شده است.

هیأت‌های اجرایی در مجموع از ۱۱ نفر تشکیل می‌شوند و فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه به عنوان رئیس هیأت اجرایی انتخاب می‌شود.

اکنون مجموع اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارتی در استان ۷۷۶ نفر است. از این تعداد ۶۶۴ نفر اعضای هیأت اجرایی و ۱۱۲ نفر عضو هیأت‌های نظارتی انتخابات استان هستند.

حوزه‌های انتخابیه اصفهان

استان اصفهان ۱۵ حوزه برای انتخابات مجلس دارد که در مجموع ۱۹ نماینده را در بر می‌گیرد.

حوزه انتخابیه اصفهان، ورزنه، کوهپایه، جرقویه، هرند یکی از حوزه‌های استان اصفهان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

حوزه انتخابیه اردستان با بخش‌های شهر اردستان، مرکزی، زواره

حوزه انتخابیه شاهین‌شهر و میمه و برخوار با بخش‌های شهر شاهین‌شهر، مرکزی، میمه

حوزه انتخابیه خمینی‌شهر با بخش‌های شهر دولت‌آباد، مرکزی، حبیب‌آباد

حوزه انتخابیه سمیرم با بخش‌های مرکزی، پادنا، بخش وردشت

حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان با بخش‌های شهرضا، دهاقان و دهستان دره شور

حوزه انتخابیه فریدن و فریدون‌شهر و چادگان و بویین میاندشت با بخش‌های فریدونشهر، مرکزی، داران، چادگان، بوئین و میاندشت، کرچمبر و چنارود

حوزه انتخابیه فلاورجان با بخش‌های شهر فلاورجان، مرکزی، پیربکران

حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل با بخش‌های شهر کاشان، مرکزی، برزک، نیاسر و شهر آران و بیدگل، مرکزی، کویرات

حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار

حوزه انتخابیه لنجان با بخش‌های شهر زرین‌شهر، مرکزی، باغ بهادران

حوزه انتخابیه مبارکه با بخش‌های شهر مبارکه، مرکزی، گرکن جنوبی

حوزه انتخابیه نائین با بخش‌های شهر نائین، مرکزی، انارک و خور

حوزه انتخابیه نجف‌آباد و تیران و کرون با بخش‌های شهر نجف‌آباد، مرکزی، مهردشت و تیران و کرون

حوزه انتخابیه نطنز و بخش قمصر با بخش‌های شهر نطنز، مرکزی، امامزاده و قمصر

به گزارش مهر، در ۲۸ شهرستان استان، کارگروه انتخابات تشکیل شده است که وظیفه ایجاد مقدمات انتخابات در مناطق خود را بر عهده دارند. همچنین با هدف افزایش مشارکت انتخاباتی، ۴۴ گروه و قشر مؤثر در استان شناسایی شدند.

به گفته مسؤولان، جایابی شُعبه‌های اخذ رأی در استان با رعایت تسهیل دسترسی مردم به آنها انجام شده و هدف این است که امکان دسترسی‌ها سریع‌تر از قبل باشد. دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.