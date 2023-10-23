سیدشهرام هروی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات جهانی در مجموع یکی از رویدادهای سخت این رشته ورزشی است، ولی این دوره از دوره‌های قبل سخت‌تر خواهد بود چرا که رقبا بیشتر کار کرده و پس از حضور در رویدادهای متعدد و با آمادگی بالا به بوداپست به بوداپست سفر کرده‌اند. ما نیز با شرایط خوبی به اینجا آمده‌ایم در پایان نتایج خوبی در شأن کاراته ایران رقم بخورد. ز زمانی که وارد شهر محل برگزاری مسابقات شدیم تمرینات هدفمند خود را پیگیری کردیم و به امید خدا تا روز سه شنبه و شروع مسابقات اعضای تیم به شرایط روحی و روانی مناسب رسیده و نمایش خوبی از آنها در مجارستان شاهد باشیم.

وی با اشاره به نتایج کاراته کاها در بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: در بازی‌های آسیایی هانگژو روزهای بدی را پشت سر گذاشتم. در چنین شرایطی موفق به کسب یک مدال طلا شده و از این نظر به کاروان ورزشی کشورمان کمک کردیم، این یک نکته مثبت است که کاراته در روزهای بد خود هم می‌توان مدال طلا کسب کرده و نقش خود را به خوبی ایفا کند. کاراته همیشه جز بهترین رشته‌ها بوده است و حتی در روزهای بد نیز به کاروان ورزش ایران کمک کرده است.

سرمربی تیم ملی در خصوص تأثیر غیبت در دوره قبل مسابقات جهانی بر عملکرد کادر فنی و ملی پوشان گفت: به عنوان سرمربی تیم ملی در مورد هر موضوعی اظهارنظر کنم جور دیگری برداشت می‌شود. کارشناسان اگر در مورد این مسأله اظهارنظر کنند بهتر است. تمام دغدغه ما موفقیت در مجارستان است اما به این دوره فکر نمی‌کنیم یک دوره در مسابقات جهانی غایب بودیم در حال حاضر به این فکر می‌کنیم که در مجارستان بهترین نتیجه را کسب کنیم. تیم ما پتانسیل این را دارد که هم در بخش انفرادی و هم در بخش تیمی نتیجه خوبی برای کشورمان رقم بزند.

هروی در مورد تغییر در بخش کومیته انفرادی و توجه به جوانان گفت: به جوان‌ها فرصت دادیم تا در کنار باتجربه‌ها حضور در مسابقات جهانی را تجربه کنند. کاراته کاهای بزرگی در تیم ملی داریم که از تمام توان خود برای کسب پیروزی و رسیدن به موفقیت بهره می‌برند. البته شرایط بازی‌های آسیایی متفاوت بود و حساسیت این بازی‌ها تأثیر منفی روی کار عملکرد اعضای تیم داشت. اینکه جوانان به ترکیب رسیدن تصمیم جمعی بود که امیدوارم این نفرات بتوانند از فرصتی که در اختیار آنها قرار داده شده، بهترین بهره را ببرند.

وی در پایان گفت: کسب دوباره مدال طلای کومیته تیمی یکی از اهداف تعریف شده ماست، البته که رقبا نسبت به گذشته تغییر کرده و با شرایط فنی بهتری به میدان مسابقه می آیند. تیم ما توانایی رسیدن به این مهم و کسب طلای تیمی را دارد. معتقدم تیمی که اگر قرار است برای کسب مدال طلا به مجارستان نرود مطمئناً در مسابقات حضور نداشته باشد بهتر است. ما برای رسیدن به مدال طلا به مجارستان آمده‌ایم.