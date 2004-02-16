طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار تا پايان سال به تصويب مي رسد

معاون پشتيباني و امور مجلس سازمان بهزيستي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : قانون حمايت از زنان و كودكان مصوب سال 71 تنها نگاه حمايتي به زنان سرپرست خانوار داشت و آنها بايد هميشه چشم به مستمري اندك نهادهاي حمايتي مي دوختند كه اين مبلغ نيز تنها بخشي از نيازهاي آنها را برطرف مي كرد در حاليكه طرح جديد با هدف اصلي توانمند سازي و خودكفايي زنان سرپرست خانوار مطرح شده است .

علي اصغر كارانديش افزود : حرفه آموزي ، ايجاد اشتغال ، تسهيلات و وام اشتغال يارانه دار و افزايش مستمري ها تا رسيدن يك خانواده به خودكفايي از اهداف اصلي طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار است .

وي با بيان اينكه در قانون مصوب سال 71 تنها از زنان بي سرپرست و يا سرپرست خانوار بدون شغل درآمد زا حمايت مي شد ، تصريح كرد : در طرح توانمند سازي حتي زنان سرپرست خانوار داراي شغل و درآمد نيز تحت پوشش قرار گرفته و به دليل شرايط خاص خانوادگي ، اين قشراز حمايت هاي غير مادي ، حقوقي مشاوره اي و مددكاري بهره مند خواهند شد .