نابودی رژیم غاصب اسراییل نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در مراسم استانی مسابقات قرآن کریم انتخابی کشور ویژه کارکنان و سربازان اداره زندانهای استان که در اردوگاه حرفهآموزی و کار درمانی مازندران برگزار شد، اظهار کرد: دریای قرآن شگفت آمیز است و باید قرآن را در سطح عامه و خواص ترویج کنیم.
وی با تاکید براین که روخوانی قرآن را عمومی کنیم و همه با قرآن مأنوس باشیم، افزود: در خانهای که قرآن تلاوت شود شیاطین دور و فرشتگان نزدیک و برکت زیاد میشود.
وی با اشاره به حماسه مردم مجاهد و مظلوم غزه گفت: اسراییل به بهانه حضور نیروهای رزمنده به بیمارستان و مدرسه حمله میکند و از شمر هم بدتر هستند، از این رو باید با مردم مظلوم غزه همدردی کنیم.
آیت الله محمدی لائینی با اظهار اینکه نابودی دولت و رژیم غاصب اسراییل نزدیک است، گفت: باید خدا شکر کنیم که بزرگمردانی همچون حضرت امام و رهبری را برای مدیریت انقلاب و حوزه مقاومت به ما داده است زیرا در ایران روزی شاه خائن نوکر سفیر اسرائیل بود و امروز هم جریانات سلطنتطلب در ظلم اسرائیل غاصب و مظلومان شریک هستند.
امام جمعه ساری تاکید کرد: مملکتی که یک روز سیم خاردار نداشت امروز به جایی رسیده که آمریکا و اسراییل جرأت نمیکنند به ما حمله کنند و این از عظمت ولایت، دین و حضرت امام است که به سمت اقتدار و ایران قوی رفتیم.
وی گفت: امروز باید در راستای فرهنگسازی قرآن، ولایت را فرهنگ سازی کنیم و با بودن در کناری رهبری و حمایت از ولایت، پیوند امت و امام میتوانیم گامهای موفقیت آمیزی را مسیر تعالی و رشد و پیشرفت برداریم.
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