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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

نماینده ولی فقیه در مازندران:

نابودی رژیم غاصب اسراییل نزدیک است

نابودی رژیم غاصب اسراییل نزدیک است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه نابودی رژیم غاصب اسراییل نزدیک است، گفت: سلطنت طلبان نیز در ظلم به مردم غزه شریک هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در مراسم استانی مسابقات قرآن کریم انتخابی کشور ویژه کارکنان و سربازان اداره زندان‌های استان که در اردوگاه حرفه‌آموزی و کار درمانی مازندران برگزار شد، اظهار کرد: دریای قرآن شگفت آمیز است و باید قرآن را در سطح عامه و خواص ترویج کنیم.

وی با تاکید براین که روخوانی قرآن را عمومی کنیم و همه با قرآن مأنوس باشیم، افزود: در خانه‌ای که قرآن تلاوت شود شیاطین دور و فرشتگان نزدیک و برکت زیاد می‌شود.

وی با اشاره به حماسه مردم مجاهد و مظلوم غزه گفت: اسراییل به بهانه حضور نیروهای رزمنده به بیمارستان و مدرسه حمله می‌کند و از شمر هم بدتر هستند، از این رو باید با مردم مظلوم غزه هم‌دردی کنیم.

آیت الله محمدی لائینی با اظهار اینکه نابودی دولت و رژیم غاصب اسراییل نزدیک است، گفت: باید خدا شکر کنیم که بزرگ‌مردانی همچون حضرت امام و رهبری را برای مدیریت انقلاب و حوزه مقاومت به ما داده است زیرا در ایران روزی شاه خائن نوکر سفیر اسرائیل بود و امروز هم جریانات سلطنت‌طلب در ظلم اسرائیل غاصب و مظلومان شریک هستند.

امام جمعه ساری تاکید کرد: مملکتی که یک روز سیم خاردار نداشت امروز به جایی رسیده که آمریکا و اسراییل جرأت نمی‌کنند به ما حمله کنند و این از عظمت ولایت، دین و حضرت امام است که به سمت اقتدار و ایران قوی رفتیم.

وی گفت: امروز باید در راستای فرهنگ‌سازی قرآن، ولایت را فرهنگ سازی کنیم و با بودن در کناری رهبری و حمایت از ولایت، پیوند امت و امام می‌توانیم گام‌های موفقیت آمیزی را مسیر تعالی و رشد و پیشرفت برداریم.

کد مطلب 5918683

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