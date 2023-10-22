به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مجمع فعالان رسانه‌ای حوزه علمیه خراسان که ظهر یکشنبه به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت استمرار و تقویت فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای با محوریت مبانی فقهی، دینی و حوزوی اظهار کرد: گاهی اوقات انسان در زندگی خود دست به انجام عملی می‌زند که شاید حتی خود نیز نداند که آن عمل تا چه حد مهم و اثرگذار است. شما برادران و خواهران هم که امروزه در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستید، در حقیقت در صف مقدم سربازان امام زمان (عج) ایستاده‌اید و در میدان جنگ نرم و رسانه که راهبردی‌ترین محور تقابل جبهه حق و باطل است، نقش‌آفرینی دارید.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: ذات و فلسفه طلبگی این است که انسان از همه امکانات و ظرفیت‌های وجودی خود برای امام زمان (عج) هزینه می‌کند. طلبه اگر خود را وقف وجود اقدس بقیه‎الله الاعظم (عج) کرد، خوشبخت و عاقبت‌به‌خیر است زیرا حضرت دنیا و آخرت خادم خود را تضمین کرده و فرد اگر همه هستی و عوائد وجودی خود را در خدمت امام عصر (عج) قرار دهد، می‌تواند نسبت به حال و آینده خود اطمینان خاطر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در دستگاه امام زمان (عج)، آن چیزی که مهم است این است که شیعه در مقام یک سرباز به‎روز و فعال، کنش‌گری میدانی داشته باشد. در این میان، حتی ممکن است طلبه‌ای در فقاهت و اجتهاد، پله‌های ترقی علمی را به‌سرعت و باکیفیت سپری کند – که خیلی هم خوب است – اما شاید بتوان بارزترین مصداق شیعه به‎روز و فعال را در کنش‎گران رسانه‌ای دانست که شخصیت اجتماعی، موقعیت فردی و منافع مادی خود را کف دست گرفته‌اند و به میدان جهاد تبیین آمده‌اند.

علم الهدی ادامه داد: من قبول دارم که هزینه پردازش رسانه‌ای یک محتوا سنگین است و امکانات زیادی هم نیاز دارد اما اصل مطلب آن است که ما و شما سرباز هستیم و مشکل معیشت و هزینه‌های گزاف، اصل تکلیف را از افراد ساقط نمی‌کند. در این شرایط، مجاهدان عرصه جهاد تبیین باید با توکل بر خدا، مسیر حق را به هر قیمت ممکن ادامه دهند.

تولید ۳۰۰ تیزر رسانه ‎ای در سال جاری

حجت‌الاسلام احسان کفشدار طوسی، مدیر رسانه و ارتباطات حوزه علمیه خراسان هم در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات رسانه‎ای مدارس علمیه و طلاب اظهارکرد: در حوزه علمیه خراسان شاهد تحولات جدی هستیم که یکی از آن‌ها، تشکیل مجمع فعالان فضای مجازی بوده که ذیل آن، پنج کارگروه تخصصی هم راه‌اندازی شده است. در کنار این قضیه، سایت جدیدی برای خبرگزاری بالا آمده که بتوان همه تحولات مدارس، طلاب، علما و فضلا را پوشش بدهد.

مدیر رسانه و ارتباطات حوزه علمیه خراسان بیان کرد: علاوه بر این، ارتباطات مطلوبی هم با رسانه‌های ملی و استانی برقرار شده و بیش از ۳۰۰ تیزر، کلیپ و محتوای چندرسانه‌ای در فضای مجازی و رسانه‌های عمومی و ملی انتشار یافته است. دوره‌های تخصصی توانمندسازی ویژه طلاب و اساتید در دستور کار قرار دارد که از فارغ‌التحصیلان همین دوره به‌زودی ۱۰۰ نفر از اساتید سطوح عالی حوزه در فضای رسانه مشغول به فعالیت خواهند شد.