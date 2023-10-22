به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عفتپناه ظهر یکشنبه در شانزدهمین اجلاسیه مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: جایگاه نخبگان در حل مسائل مهم مجمع بسیجیان میتواند در جهت ایجاد هماهنگی مطالبه گری و جریان سازی مشکلات و اثرگذاری اجتماعی ضروری باشد.
معاون اقشار سپاه امام رضا (ع) افزود: حدود ۲ هزار مساله از سطح مجامع عالی بسیج شهرستانهای این استان احصا شده که در نهایت پس از بررسی و کار کارشناسی به ۶۰ مساله و ۱۷ موضوع اساسی رسیدیم.
عفتپناه افزود: برای هر مساله شناسنامهای تهیه شده و مجدد این سلسله مسائل به عنوان کتاب «اقدام روشن» جمع بندی شد و این کتاب سند مسائل خراسان رضوی محسوب میشود.
امروز ماهیت رژیم موقت صهیونیستی بر جهانیان روشن شدهاست
سید غلام محمد هاشمی، رییس مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه نیز در این مراسم اظهار کرد: هیاتهای اندیشه ورز در تولید محتوا ورود جدی و تأثیر گذار داشتهباشند که البته دارند و تقویت این مهم قطعاً اتفاقات مهمی در جامعه رقم خواهد زد.
رییس مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه گفت: اگر تفکر بسیجی همراه با عمل در هیئتهای اندیشه ورز آمیخته شود شگفتی ساز خواهد بود.
وی بیان کرد: نخستین راهبرد مجمع بسیجیان پیگیری منویات و مطالبات مقام معظم رهبری است که گره مشکلات ما در عدم اجرای دقیق این راهبردهاست.
هاشمی با اشاره به اینکه احصای مسائل نقاط ضعف و قوتها و مشکلات مختلف سطح منطقه از دیگر راهبردهای مجمع است، افزود: شناسایی نیروهای خلاق وخوش فکر که نخبگانی از این مجمع ارتقا یافتند و باعث افتخار شدند.
رییس مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه گفتمان سازی، مطالبه گری و جریان سازی را از دیگر راهبردهای مجمع بسیج دانست و افزود: تحقق محله اسلامی تا رسیدن به جامعه ناب اسلامی که حدود ۸۰ محله اسلامی مشخص شدند و در رأس آنها هیئتهای اندیشه ورز تولید ایده و راهکار میکنند از برنامههای مهم مجمع است.
وی اظهار کرد: در هشت کارگروه مجمع شامل؛ سلامت و دفاع زیستی، دفاعی و امنیتی، فضای مجازی و رسانه، فرهنگی و جهاد تبیین، سازندگی و محرومیت زدایی، اجتماعی و علمی پژوهشی ۸ مساله مهم شهرستان احصا شدهاست.
نظر شما