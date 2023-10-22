به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عفت‌پناه ظهر یکشنبه در شانزدهمین اجلاسیه مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: جایگاه نخبگان در حل مسائل مهم مجمع بسیجیان می‌تواند در جهت ایجاد هماهنگی مطالبه گری و جریان سازی مشکلات و اثرگذاری اجتماعی ضروری باشد.

معاون اقشار سپاه امام رضا (ع) افزود: حدود ۲ هزار مساله از سطح مجامع عالی بسیج شهرستان‌های این استان احصا شده که در نهایت پس از بررسی و کار کارشناسی به ۶۰ مساله و ۱۷ موضوع اساسی رسیدیم.

عفت‌پناه افزود: برای هر مساله شناسنامه‌ای تهیه شده و مجدد این سلسله مسائل به عنوان کتاب «اقدام روشن» جمع بندی شد و این کتاب سند مسائل خراسان رضوی محسوب می‌شود.

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سید غلام محمد هاشمی، رییس مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه نیز در این مراسم اظهار کرد: هیات‌های اندیشه ورز در تولید محتوا ورود جدی و تأثیر گذار داشته‌باشند که البته دارند و تقویت این مهم قطعاً اتفاقات مهمی در جامعه رقم خواهد زد.

رییس مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه گفت: اگر تفکر بسیجی همراه با عمل در هیئت‌های اندیشه ورز آمیخته شود شگفتی ساز خواهد بود.

وی بیان کرد: نخستین راهبرد مجمع بسیجیان پیگیری منویات و مطالبات مقام معظم رهبری است که گره مشکلات ما در عدم اجرای دقیق این راهبردهاست.

هاشمی با اشاره به اینکه احصای مسائل نقاط ضعف و قوت‌ها و مشکلات مختلف سطح منطقه از دیگر راهبردهای مجمع است، افزود: شناسایی نیروهای خلاق وخوش فکر که نخبگانی از این مجمع ارتقا یافتند و باعث افتخار شدند.

رییس مجمع عالی بسیج شهرستان تربت حیدریه گفتمان سازی، مطالبه گری و جریان سازی را از دیگر راهبردهای مجمع بسیج دانست و افزود: تحقق محله اسلامی تا رسیدن به جامعه ناب اسلامی که حدود ۸۰ محله اسلامی مشخص شدند و در رأس آنها هیئت‌های اندیشه ورز تولید ایده و راهکار می‌کنند از برنامه‌های مهم مجمع است.

وی اظهار کرد: در هشت کارگروه مجمع شامل؛ سلامت و دفاع زیستی، دفاعی و امنیتی، فضای مجازی و رسانه، فرهنگی و جهاد تبیین، سازندگی و محرومیت زدایی، اجتماعی و علمی پژوهشی ۸ مساله مهم شهرستان احصا شده‌است.