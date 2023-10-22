اردبیل بالاتر از شاخص کشوری در اهدای عضو

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان عصر یکشنبه در نشست با فعالان عرصه کمک و مساعدت به اهدای عضو در اردبیل اظهار کرد: در سطح کشور هر ۲ ساعت یک فرد به دلیل نیاز به دریافت عضو جان خود را از دست می‌دهد در حالی که با اهدای عضو می‌توان جلوی این مرگ خاموش را گرفت.

وی از ارتقای شاخص اهدای عضو در استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: این شاخص در استان اردبیل بیش از این ۱۲.۵۴ صدم درصد بوده که در سال‌جاری با تلاش و پیگیری نهادهای دولتی، غیردولتی، مجموعه‌های خیریه و کمک‌رسان به ۲۱.۴۹ صدم درصد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: مردم استان اردبیل آگاهی و اطلاع کامل از جریان شایسته اهدای عضو دارند و در صورت بروز حادثه مرگ مغزی در کوتاه‌ترین زمان سعی بر این است تا خانواده‌ها را راضی به اهدای عضو فرد متوفی کنیم.

محمدیان افزود: در سال جاری ۲۵ مورد اهدای عضو انجام شده که اعضای مختلفی از بدن برای پیوند به مراکز تخصصی تهران ارجاع شده و امیدواریم با اهدای عضو افراد نیازمند حیات مجددی گرفته و امکان بهره‌مندی از مزایای این حرکت خداپسندانه را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر این اهدای عضو در سریع‌ترین زمان انجام شود، با کیفیتی مناسب اعضا به فرد بیمار پیوند داده شده و امکان تداوم حیات و زندگی آن فرد فراهم می‌آید.

محمدیان اضافه کرد: در استان اردبیل اقدامات مؤثری انجام شده تا ما بتوانیم با یک رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال‌های گذشته اهدای عضو بیماران مرگ مغزی را به افراد نیازمند و چشم انتظار پیوند اعضا شاهد باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با تهیه و تقدیم کارت اهدای عضو هموطنان و سایر برنامه‌های تبلیغی و ترویجی زمینه گسترش فرهنگ اهدای عضو را در این استان حسینی و ارزشی فراهم کنیم.