  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

هشدار سطح زرد هواشناسی در لرستان برای روز سه‌شنبه

هشدار سطح زرد هواشناسی در لرستان برای روز سه‌شنبه

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان هشدار سطح زرد هواشناسی برای این استان در روز سه‌شنبه هفته جاری را اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان از روز سه‌شنبه هفته جاری، اظهار داشت: در این راستا ابرناکی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی تندبادهای لحظه‌ای، احتمال تگرگ، احتمال صاعقه، احتمال خیزش گردوغبار پیش‌بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: زمان پایان این شرایط آب‌وهوایی چهارشنبه‌شب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، لغزندگی سطح جاده‌ها، اختلال در تردد، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و خشکه رودها، احتمال شکسته‌شدن درختان، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خسارت به محصولات باغی و زراعی، کاهش میدان دید افقی و… را برای استان پیش‌بینی کرد.

مرادپور بر لزوم اجتناب از سفرهای غیرضروری، پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، عدم فعالیت کوهنوردی، عدم جابه‌جایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی، پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، تحکیم انواع سازه‌های سبک، تنظیم دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها، در صورت بروز گردوغبار استفاده از ماسک برای گروه‌های حساس و بیماران و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و… تأکید کرد.

کد مطلب 5919008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فری IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 0
      پاسخ
      این دیگه چطور هوا شناسی هست همش شد احتمالا شاید بارون بیاد شاید نیاد شد رعد برق شاید باد بیاد خوب هر کسی می‌تونه اینو بگه.
    • IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 1
      پاسخ
      هواشناسی لرستان ضعیفه
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      جالبه تمام احتمالات رو گفت آخرش یکیش درست درمیاد. آدم خندش میگیره واقعا خخخخخخخخخخ منم می‌تونستم اینجوری پیش بینی کنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها