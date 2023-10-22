بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان از روز سهشنبه هفته جاری، اظهار داشت: در این راستا ابرناکی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی تندبادهای لحظهای، احتمال تگرگ، احتمال صاعقه، احتمال خیزش گردوغبار پیشبینی میشود.
وی عنوان کرد: زمان پایان این شرایط آبوهوایی چهارشنبهشب خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، لغزندگی سطح جادهها، اختلال در تردد، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیلها و خشکه رودها، احتمال شکستهشدن درختان، اختلال در ناوگان حملونقل عمومی، خسارت به محصولات باغی و زراعی، کاهش میدان دید افقی و… را برای استان پیشبینی کرد.
مرادپور بر لزوم اجتناب از سفرهای غیرضروری، پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها، عدم فعالیت کوهنوردی، عدم جابهجایی عشایر، آمادگی دستگاههای اجرایی، پاکسازی کانالها و آبروها، تحکیم انواع سازههای سبک، تنظیم دمای گلخانهها و دامداریها، در صورت بروز گردوغبار استفاده از ماسک برای گروههای حساس و بیماران و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و… تأکید کرد.
نظر شما