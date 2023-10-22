گیلان قطب اول درخت کاری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مازیار رضوی عصر یکشنبه در حاشیه دیدار با فرماندار شهرستان آستارا اظهار کرد: منابع طبیعی جز جدا نشدنی از توسعه شهری و روستایی است و باید در کنار استفاده از منابع طبیعی برای توسعه پایدار آن و در جهت حفظ و نگهداری برای نسل‌های بعدی هم تلاش کرد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان تغییرات اقلیمی را بزرگترین چالش روز دنیا برشمرد و گفت: نمونه بارز این تغییرات سیل اخیر در آستارا بود که با شستن رسوبات در بالا دست خاک اراضی باغی و کشاورزی را از بین برد.

وی با بیان اینکه استان گیلان بعد از تهران و البرز پر تراکم ترین استان و سومین به لحاظ وسعت در کشور است، افزود: خوشبختانه استان ما تعادل زیستی و غذایی خود را حفظ کرده است و در شش ماهه اول سال با بارش‌های خوبی که داشتیم هوای استان تعادل خوبی داشته است.

رضوی همکاری و همیاری ساکنین حاشیه جنگل‌ها و رودخانه‌ها در حفاظت از منابع طبیعی را تأثیرگذار دانست و گفت: توصیه می‌کنیم از نگاه فرد گرایانه به نگاه ملی برسیم و یکی از نمونه‌های آن عدم چراهای بی رویه در چراگاه ها است.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی باید از بالادست رودخانه‌ها و مسیل‌ها انجام شود، افزود: با این روش حفاظت در پایین دست دچار مشکل نخواهیم شد که نمونه عدم رعایت این مساله ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین برداشت‌های غیر مجاز افراد سود جو از منابع طبیعی است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان تلاش در جهت حفظ منابع و جلوگیری از برداشت‌های بی رویه از منابع طبیعی را وظیفه مسئولان دانست و گفت: قطعاً این امر با همکاری مردم صورت می‌گیرد که با در اختیار گذاشتن سوخت‌های جایگزین از قبیل گاز، گازوئیل، نفت و همچنین پنل‌های خورشیدی می‌توان این همکاری را تقویت کرد.

وی به طرح کاشت ۴ میلیارد اصله درخت در کشور اشاره کرد و گفت: طبق دستور ریاست جمهوری و در راستای عمل به کنوانسیون پاریس، استان گیلان نیز متعهد است در خصوص کاشت ۴ میلیارد اصله درخت در کشور تعداد ۳۲ میلیون درخت را در مدت چهار سال بکارد و این آمار خارج از جنگل کاری‌هایی است که در سطح استان گیلان صورت می‌گیرد.

رضوی با بیان اینکه استان گیلان قطب و جایگاه اول درختکاری در کشور است، افزود: سالانه یک و نیم میلیون تن چوب تجاری در شهرستان‌های صومعه سرا و آستانه اشرفیه تولید می‌شود و این در وسعتی بالغ بر ۱۲ هزار هکتار می‌باشد.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از این تولید ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان است که خرج منابع طبیعی می‌شود.