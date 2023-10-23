صعود حسینی و جوادی به مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتکواندو

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی پاراتکواندو کشورمان در مسابقات امروز سه نماینده داشت که بعد از صعود عبدالله پور به نیمه نهایی، دو پاراتکواندوکار دیگر کشورمان با پیروزی برابر حریفان خود مدال برنز خود را قطعی کردند.

در وزن ۵۲- کیلوگرم کلاس k۴۴ که شش تکواندوکار شرکت دارند، سیده مهدیه حسینی در اولین مبارزه خود برابر «موسکان» از هند ۳۲ بر ۲ به پیروزی رسید. نرگس جوادی دیگر نماینده ایران در همین وزن حرف هندی را ۱۰ بر ۲ شکست داد.

هر دو پاراتکواندوکار کشورمان با این پیروزی راهی نیمه نهایی شده و مدال برنز خود را قطعی کرده و برای صعود به دیدار نهایی به ترتیب برابر حریفانی از مغولستان و چین پیکار می‌کنند.