  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ آبان ۱۴۰۲، ۶:۴۲

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

صعود حسینی و جوادی به مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتکواندو

صعود حسینی و جوادی به مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتکواندو

در ادامه رقابت های پاراتکواندو دو نماینده دیگر کشورمان با برتری مقابل حریفان خود راهی نیمه نهایی شده و مدال برنز خود را قطعی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی پاراتکواندو کشورمان در مسابقات امروز سه نماینده داشت که بعد از صعود عبدالله پور به نیمه نهایی، دو پاراتکواندوکار دیگر کشورمان با پیروزی برابر حریفان خود مدال برنز خود را قطعی کردند.

در وزن ۵۲- کیلوگرم کلاس k۴۴ که شش تکواندوکار شرکت دارند، سیده مهدیه حسینی در اولین مبارزه خود برابر «موسکان» از هند ۳۲ بر ۲ به پیروزی رسید. نرگس جوادی دیگر نماینده ایران در همین وزن حرف هندی را ۱۰ بر ۲ شکست داد.

هر دو پاراتکواندوکار کشورمان با این پیروزی راهی نیمه نهایی شده و مدال برنز خود را قطعی کرده و برای صعود به دیدار نهایی به ترتیب برابر حریفانی از مغولستان و چین پیکار می‌کنند.

کد مطلب 5919046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها