  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۶

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی:

تحقق مصوبه ستاد درآمد استان/ حساب های پیمانکاران استانی شد

تحقق مصوبه ستاد درآمد استان/ حساب های پیمانکاران استانی شد

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی خراسان جنوبی گفت: از ۱۴۳ قرارداد پیمانکاری جدید ۹۰ درصد حساب های آنها در بانک های عامل استان افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مصوبه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی «جز ۲ بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات استانی و ملی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین اعتبارات هزینه‌ای بر اساس تکالیف قانونی و برنامه‌های ابلاغی از سوی دستگاه‌های اجرایی به صورت برون سپاری هزینه و به حساب پیمانکاران واریز می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای رونق گردش عملیات بانک‌های استان انتقال پرونده‌های مالیاتی پیمانکاران و همچنین حساب‌های بانکی آنها برای پرداخت‌ها باید در استان باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تاکید کرد: بر مبنای مصوبه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی باید پیمانکارانی که در استان خراسان جنوبی فعالیت دارند حساب‌های آنها در بانک‌های عامل استان افتتاح شود.

ذاکریان با اشاره به اینکه در راستای عملیاتی شدن این مصوبه باید تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها پای کار باشند، عنوان کرد: علی رغم پیگیری‌های متعدد از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تنها ۵ دستگاه اجرایی پاسخ مکاتبه اداره کل در این زمینه را اعلام کرده‌اند.

وی عنوان کرد: در تابستان سال جاری ۱۴۳ قرارداد پیمانکاری جدید توسط ۵ دستگاه اجرایی استان منعقد شده که بیش از ۹۰ درصد حساب‌های پیمانکاران در بانک‌های استان انجام شده است.

ذاکریان گفت: باید تلاش شود تا افتتاح حساب‌ها به سمت بانک‌های دولتی هدایت شود چرا که بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات به مردم عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.

کد مطلب 5919125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها