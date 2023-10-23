تحقق مصوبه ستاد درآمد استان/ حساب های پیمانکاران استانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شب گذشته در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مصوبه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی «جز ۲ بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات استانی و ملی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین اعتبارات هزینه‌ای بر اساس تکالیف قانونی و برنامه‌های ابلاغی از سوی دستگاه‌های اجرایی به صورت برون سپاری هزینه و به حساب پیمانکاران واریز می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای رونق گردش عملیات بانک‌های استان انتقال پرونده‌های مالیاتی پیمانکاران و همچنین حساب‌های بانکی آنها برای پرداخت‌ها باید در استان باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تاکید کرد: بر مبنای مصوبه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی باید پیمانکارانی که در استان خراسان جنوبی فعالیت دارند حساب‌های آنها در بانک‌های عامل استان افتتاح شود.

ذاکریان با اشاره به اینکه در راستای عملیاتی شدن این مصوبه باید تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها پای کار باشند، عنوان کرد: علی رغم پیگیری‌های متعدد از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تنها ۵ دستگاه اجرایی پاسخ مکاتبه اداره کل در این زمینه را اعلام کرده‌اند.

وی عنوان کرد: در تابستان سال جاری ۱۴۳ قرارداد پیمانکاری جدید توسط ۵ دستگاه اجرایی استان منعقد شده که بیش از ۹۰ درصد حساب‌های پیمانکاران در بانک‌های استان انجام شده است.

ذاکریان گفت: باید تلاش شود تا افتتاح حساب‌ها به سمت بانک‌های دولتی هدایت شود چرا که بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات به مردم عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.