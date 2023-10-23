به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های آبرسانی بوشهر اظهار داشت: در راستای کاهش هدر رفت و تقویت آبرسانی پایدار در شهرها و روستاهای استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اصلاح و نوسازی بیش از ۹ کیلومتر شبکه آبرسانی در شهرها و روستاهای استان بوشهر افزود: پروژه اصلاح و نوسازی شبکه آب در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دشتستان به طول سه کیلومتر با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار عملیاتی شده و اکنون با سرعت بسیار خوبی در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی پروژه خط انتقال ۲ و ۳ استان بوشهر به قطرهای ۹۰۰ و ۵۰۰ میلیمتر به طول ۲۰۰ متر با رویکرد پایداری و جلوگیری از هدررفت آب شرب دومین پروژه آبرسانی استان بوشهر به شمار می‌رود.

رفع تنش آبی

وی اضافه کرد: همچنین با رویکرد رفع تنش آبی در شهر نخل تقی عسلویه عملیات توسعه خط انتقال به طول بیش از یک کیلومتر در شهر نخل تقی شهرستان عسلویه اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی نوسازی و اصلاح پنج کیلومتر از شبکه توزیع آب این استان در شهرهای بوشهر، برازجان و خورموج با ۵۸ میلیارد ریال از دیگر پروژه شرکت آبفا استان بوشهر محسوب می‌شود.

عالی افزود: با هدف رفع تنش آبی دیرینه در شهرها و روستاهای استان بوشهر پروژه‌های ارزشمندی در شهرها و روستاهای استان بوشهر اجرایی شده که اتمام آنها نویدبخش بهبود چشمگیر آبرسانی در استان است.

وی عنوان کرد: استان بوشهر در عبور موفق از پیک مصرف آب شرب در تابستان اخیر شرایط بسیار خوبی تجربه کرد که با تدابیر پیش بینی شده وضعیت استان در تابستان آینده به مراتب بهتر از تابستان امسال خواهد بود.