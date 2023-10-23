دستگیری تیم حفاران غیرمجاز در شهرستان صحنه

سعید بروشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته یک تیم که برای حفاری غیر مجاز وارد شهرستان صحنه شده بودند با همکاری نیروی انتظامی دستگیر شدند.

وی، افزود: به دنبال گزارش‌های مردمی مبنی بر ورود یک تیم حفار آثار تاریخی به شهرستان صحنه پس از شناسایی و تعقیب و مراقبت گروه مذکور، این تیم جمعه شب در محدوده دهستان خدابنده‌لو دستگیر شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صحنه با تشکر از همکاری نیروی انتظامی و پاسگاه ده لق، گفت: این تیم که شامل ۲ نفر بودند دستگیر و برای انجام مراحل قضائی به دادگستری معرفی می‌شوند.

بروشان تصریح کرد: از این تیم تجهیزاتی همچون دستگاه نقطه‌زن، دستگاه شعاع‌زن، اسکنر و کتابچه دفینه‌یابی کشف و ضبط شده است.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی وظیفه همگانی است، افزود: نقش مردم به عنوان صاحبان اصلی آثار تاریخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.