ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در واکنش به قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت در حمایت از رژیم صهیونیستی و علیه ایران، گفت: بسیاری از تحلیلگران حوزه آمریکا در چند ماه گذشته با برجسته‌سازی اختلاف نتانیاهو و بایدن می‌گفتند این اختلاف عمیق و جدی است. جنگ مقاومت با صهیونیست‌ها نشان داد که اختلاف بین آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها صرفاً یک اختلاف شکلی است، نه اختلاف راهبردی.

وی با بیان اینکه حرف اصلی و راهبرد آمریکایی‌ها از بین بردن مقاومت در منطقه است و عمله و مجری کار آنان هم صهیونیست‌ها هستند، اظهار داشت: هر چند صهیونیست‌ها نشان داده‌اند که چنین توانی ندارند و در باتلاق غزه گیر افتاده‌اند. صهیونیست‌ها می‌دانند ورود زمینی آن‌ها به غزه به معنای ورود به یک معادله چند مجهولی پیچیده با شکست قطعی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز نقش لجستیک و پشتیبانی از صهیونیست‌ها در عرصه تجهیزات نظامی و دیپلماسی را آمریکایی‌ها بر عهده گرفته‌اند. آمریکایی‌ها هر روز علاوه بر ارسال بمب‌های کودک‌کش برای اسرائیل، به شورای امنیت قطعنامه می‌آورند تا اسرائیل را تقویت کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گروه‌های مقاومت هم با فهم درست از تقسیم کار آمریکا با صهیونیست‌ها به درستی نشان داده‌اند که در صورت تصاعد بحران، اولین جایی که مورد تسویه حساب قرار خواهد گرفت، منافع نامشروع حامیان صهیونیسم و پس از آن خود صهیونیست‌ها هستند.

رضایی متذکر شد: بر این اساس، عبارت شکست «مفتضحانه» و «غیر قابل ترمیم» که از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد بهترین تعبیر برای وضعیت فعلی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در جنگ غزه است.