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۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۱

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

بانوی پاراتیرانداز ملی‌پوش ایران در جایگاه پنجم ایستاد

بانوی پاراتیرانداز ملی‌پوش ایران در جایگاه پنجم ایستاد

فائزه احمدی ملی‌پوش پاراتیراندازی ایران در بازی‌های پاراآسیایی با کسب جایگاه پنجم در فینال تپانچه ۵۰ متر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه مسابقات پاراتیراندازی بازی‌های پاراآسیایی هانگژو فائزه احمدی در فینال ماده ۵۰ متر تپانچه در خط آتش ایستاد و با رکورد ۱۵۳.۶ پنجم شد و به مدال نرسید.

پیش از این در مرحله مقدماتی نسرین شاهی در این ماده با رکورد ۵۲۵.۵ نهم و محمدرضا میر شفیعی با رکورد ۴۹۷.۳ در رده پانزدهم ایستادند و از رسیدن به فنال بازماندند.

رقیه شجاعی تا ساعتی دیگر در ماده تفنگ بادی رقابت خواهد کرد.

تیم ملی پاراتیراندازی ایران با ترکیب ساره جوانمردی، نسرین شاهی، معصومه خدابخشی، رقیه شجاعی، فائزه احمدی و محمدرضا میرشفیعی در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

تیم ملی تیراندازی ایران در دور پیشین مسابقات پاراآسیایی موفق به کسب ۳ نشان طلا و یک نشان نقره شد.

کد مطلب 5919182

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