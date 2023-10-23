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۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۳

جهت برگزاری رویدادهای مشترک و تأثیرگذار؛

معاونت میراث فرهنگی و کمیته ملی یونسکو در ایران همکاری می‌کنند

معاونت میراث فرهنگی و کمیته ملی یونسکو در ایران همکاری می‌کنند

معاونت میراث فرهنگی و کمیته ملی یونسکو ـ ایران در برگزاری رویدادهای مشترک و تأثیرگذار پیرامون مواریث ملموس و ناملموس فرهنگی، همکاری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با علی‌اکبر متکان، دبیرکل کمیته ملی یونسکو در ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این جلسه، ضمن تاکید بر مراودات بیشتر و کمک یونسکو در ثبت جهانی آثار، مقرر شد همکاری دو نهاد در گرامیداشت میراث فرهنگی ناملموس و رویدادهای فراملی بیشتر شود.
همچنین با توجه به ریاست قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور بر شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، این رویدادها با محوریت ایران برگزار می‌شود.
از دیگر مصوبات این جلسه، تشکیل کمیته مشترکی میان معاونت میراث فرهنگی و کمیته ملی یونسکو-ایران برای اجرای رویدادهای مرتبط و مناسبتی بود.
برنامه‌ریزی برای حضور مؤثر ایران در اجلاس پیش روی یونسکو (۱۵ نوامبر) با توجه به مسئولیتی که قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در کمیته فرهنگی یونسکو-ایران دارد و همچنین انعکاس اخبار و فعالیت‌های گسترده میراث فرهنگی به یونسکو جهانی، از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.
کد مطلب 5919192
فاطمه کریمی

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