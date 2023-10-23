به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است ضمن خداقوت و تشکر از عزیزمان در وزارت کشور، وزیر کشور و اعضای ستاد انتخابات که کار ثبت نام داوطلبان مجلس برای دوره دوازدهم را انجام می‌دهند، دو نکته را بیان کنم.

وی بیان کرد: اول اینکه در فرمت های انتخاباتی، اطلاعاتی از نامزدهای انتخاباتی دریافت می‌شود که اضافه بر اطلاعاتی است که در قانون آمده و مورد نیاز است؛ البته ممکن است برخی از این اطلاعات بعد از اینکه داوطلبان منتخب شدند، احتیاج باشد و باید ارائه دهند که قانون هم آن را مشخص کرده است، لذا انتظار می‌رود که فرآیند قانونی رعایت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته دوم درباره مهلت زمان ثبت نام داوطلبان است که زمان ثبت نام از صبح تا ۶ بعدازظهر در نظر گرفته شده که بعد از آن هم دیگر سامانه تا روز بعد پاسخگو نیست، این در حالی است که ثبت نام یک نفر در سامانه به طور متوسط چند ساعت زمان می‌برد. باید به این موارد توجه شود.