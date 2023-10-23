به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب شامگاه یکشنبه در نشست ستاد بحران استان خوزستان با اشاره به پیش بینی بارش نزولات آسمانی بیان کرد: مدیران کل، فرمانداران و معاونان باید تلاش کنند تا در این مدت بارندگی‌ها هیچ نگرانی به مردم منتقل نشود و رحمت الهی که مردم منتظرش هستند در خوزستان برای مردم مایه نگرانی نشود.

حسینی محراب با تاکید بر شناسایی نقاط بحرانی، آسیب زا و بررسی آنها توسط کارشناسان و متخصصان عنوان کرد: آب ناشی از بارندگی به سمت مناطق ریزگردها، مزارع، تالاب‌ها، آبخیزداری و آبخوان‌داری هدایت شود تا از این نعمت خدادادی برای سرسبزی استان بهره کافی را ببریم.

وی، سازمان آب و برق استان را مسئول موضوع سیلاب‌ها دانست و تصریح کرد: سازمان آب و برق باید از رودخانه‌ها صیانت کند و ضمن شناسایی مناطق در معرض خطر روستاها و زمین‌های کشاورزی با کمک فرمانداران، بخشداران و دهیاران برخورد فعال داشته باشند.

استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت دعوت از نخبگان در زمینه آب برای شناسایی روش‌های جدید کنترل سیلاب‌ها افزود: روش‌های جدیدی که در دنیا برای مهار سیل در بخش سازه‌های کنار رودخانه‌ها استفاده می‌شود، جایگزین روش‌های قدیمی و پرهزینه شوند.

حسینی محراب با بیان اینکه نقش هر دستگاه پیش از وقوع حادثه مشخص باشد، ادامه داد: شهرداری و آبفا نقاط مستعد آبگرفتگی در زمان بارندگی بر روی نقشه را داشته باشند و اقدامات فوری برای رفع این آبگرفتگی‌های احتمالی صورت گیرد.

وی خطاب به مدیران حاضر در نشست تصریح کرد: اولویت‌های کاری را در زمینه بروز سیلاب‌های احتمالی مشخص کنید. از امکاناتی که به هنگام بحران بسیج می‌شود با اولویت جلوگیری از آسیب رسیدن به دسترنج مردم در زمین‌های کشاورزی، تأسیسات کنار رودخانه‌ها تصفیه آب و تأسیسات حیاتی استفاده شود.

استاندار خوزستان با تاکید بر آگاهی بخشی به مردم در راستای مقابله با بحران به زبان هنر در مرکز و شهرستان‌ها عنوان کرد: پیشگیری از آسیب به زندگی مردم مغازه‌ها، منازل و مدارس برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد، آموزش و پرورش با همکاری شهرداری تمهیدات و اقدامات لازم را برای تسهیل تردد دانش آموزان اتخاذ کند.

حسینی محراب گفت: سازمان هواشناسی پیش‌بینی دقیق از وضعیت جوی ارائه کند تا مردم از شرایط آب و هوایی باخبر باشند.

وی بیان کرد: برنامه ریزی های لازم از سوی شرکت توزیع برق استان برای تداوم روشنایی شهر به هنگام وقوع بحران به ویژه سیل صورت گیرد تا خدمات رسانی به این مناطق سرعت یابد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در شهرها به اطلاع مردم برسد، اظهار کرد: ترمیم نقاط حفاری شده آسفالت در شهرها از جمله اهواز در دستورکار قرار گیرد تا رضایت مردم را در پی داشته باشد. تغییر مسیرهای عبور و مرور، معرفی مسیر جایگزین در صورت بسته شدن خیابان‌ها از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم برسد.

حسینی محراب بیان کرد: بزرگترین اقدامات در حوزه فاضلاب در استان در حال انجام است اما آنچنان که بایسته است در جلب رضایت عمومی تأثیرگذار نبوده است و دلیل آن هم عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است.

وی اظهار کرد: اقدامات خوبی برای کاهش آبگرفتگی‌ها صورت گرفته است و با تمهیدات اتخاذ شده آمادگی لازم برای فصل بارندگی را داریم.

استاندار خوزستان همچنین بر لایروبی رودها و نهرها و اصلاح نقاط حادثه‌خیز توسط راهداری برای کاهش خسارات احتمالی در مواقع بروز سیلاب تاکید کرد.