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۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۲

یک مسئول؛

تعهد اشتغال «هامون» به‌طور کامل تحقق یافت

تعهد اشتغال «هامون» به‌طور کامل تحقق یافت

زاهدان- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هامون گفت: در فاصله چند ماه باقی مانده تا پایان سال، تعهد اشتغال امسال این شهرستان به طور کامل تحقق یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، نصرین کیخایی در تشریح این خبر، افزود: بنا به تقسیم شهرستانی که ابتدای سال از سوی اداره کل، انجام شد، شهرستان هامون باید برای ۵۳۲ نفر شغل ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: با پیگیری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر کمیته اشتغال و تلاش و جدیت مسئولان «هامون» در فاصله ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال، تعهد اشتغال شهرستان به طور ۱۰۰ درصدی محقق شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هامون ادامه داد: جهاد کشاورزی، صمت و کمیته امداد حضرت امام (ره)، دستگاه‌های اجرایی موفق شهرستان در ثبت بیشترین آمار شاغلان در سامانه رصد هستند.

کیخایی گفت: شهرستان هامون از جمله مناطق استان است که فرصت زیادی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی دارد و در این راه، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان با تعامل و هم‌افزایی، از هرگونه فعالیت‌های نوآور و خلاق که منجر به رشد اشتغال شود، حمایت می‌کند.

وی گیاهان دارویی، بوم‌گردی، صنایع دستی و گردشگری و پرورش آبزیان و دام را از فرصت‌های اشتغال‌زایی شهرستان هامون بیان کرد.

کد مطلب 5919209

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