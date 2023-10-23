به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، نصرین کیخایی در تشریح این خبر، افزود: بنا به تقسیم شهرستانی که ابتدای سال از سوی اداره کل، انجام شد، شهرستان هامون باید برای ۵۳۲ نفر شغل ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: با پیگیری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر کمیته اشتغال و تلاش و جدیت مسئولان «هامون» در فاصله ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال، تعهد اشتغال شهرستان به طور ۱۰۰ درصدی محقق شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هامون ادامه داد: جهاد کشاورزی، صمت و کمیته امداد حضرت امام (ره)، دستگاه‌های اجرایی موفق شهرستان در ثبت بیشترین آمار شاغلان در سامانه رصد هستند.

کیخایی گفت: شهرستان هامون از جمله مناطق استان است که فرصت زیادی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی دارد و در این راه، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان با تعامل و هم‌افزایی، از هرگونه فعالیت‌های نوآور و خلاق که منجر به رشد اشتغال شود، حمایت می‌کند.

وی گیاهان دارویی، بوم‌گردی، صنایع دستی و گردشگری و پرورش آبزیان و دام را از فرصت‌های اشتغال‌زایی شهرستان هامون بیان کرد.