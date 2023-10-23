به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در چارچوب مسابقات پاراجودو بازی های پاراآسیایی، سید میثم بنی‌طبا نماینده وزن ۶۰- پاراجودو کشورمان در کلاس J1 موفق شد نماینده اندونزی را شکست داده و به فینال بازی‌های پاراآسیایی هانگژو راه پیدا کند.

او در فینال باید به مصاف حریفی از هند برود. مبارزه فینال عصر امروز برگزار می‌شود.

بنی طبا پیش از این در مرحله یک چهارم نهایی موفق شده بود حریفی از ازبکستان را شکست دهد.

سعید کوهکن نماینده پاراجودو ایران در وزن ۶۰- کلاس J2 که مقابل حریف ازبک خود شکست خورده بود، با توجه به فینالیست شدن حریفش به مرحله شانس مجدد راه یافت.

او در این مرحله توانست حریف ژاپنی اش را از پیش رو بردارد و خود را به مرحله رده بندی برساند. کوهکن برای کسب مدال باید با حریف چینی مبارزه کند.

