دولت سرمایه گذاری ویژه ای برای معادن آذربایجان غربی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح دوشنبه در سفر به آذربایجان غربی در فرودگاه ماکو، با اشاره به غنای بالای معادن آذربایجان‌غربی گفت: دولت سرمایه گذاری ویژه ای روی معادن آذربایجان غربی در دستور کار دارد که پس از سال‌ها در منطقه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: دومین سفر ما به آذربایجان غربی در ۲ ماه گذشته است که نشان از ظرفیت بالای منطقه و نیز توجه ویژه به این استان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی صنعتی معدنی کشور دارد.

اسلامی اضافه کرد: هدف ما از سفر به آذربایجان غربی، آغاز سرمایه گذاری در این منطقه با توجه به ظرفیت‌های موجود است که برای اولین بار پس از سال‌ها به وقوع می‌پیوندد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: در تلاش هستیم تا یک جریان صنعتی معدنی در این منطقه ایجاد کنیم تا ضمن تأمین نیازهای سازمان، از سایر عناصر گرانبهای این اکتشاف معدنی که تأثیر بسیار بالایی نیز دارند، با مشارکت مدیران استانی به ویژه اهتمام ویژه استاندار آذربایجان غربی بهترین استفاده را داشته باشیم.

اسلامی ادامه داد: هدف دیگر ما، توسعه اقتصادی منطقه با توجه به همجواری با کشورهای همسایه و نیز قطب بزرگ ترانزیتی کشور است که در جای خود می‌تواند پشتوانه خوبی در توسعه صادرات ایجاد کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز، دوشنبه برای آغاز عملیات اجرایی طرح معدنی در چالدران، وارد آذربایجان غربی شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.