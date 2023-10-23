دو شکست نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه رقابت های پاراتنیس روی میز بازی های پاراآسیایی، امروز دوشنبه مهدی رضاپور در بازی نخست از مرحله مقدماتی، مقابل حریفی از چین به میدان رفت که این بازی را با نتیجه سه بر صفر واگذار کرد. او در گروه D رقابت‌ها قرار دارد و در بازی دوم باید از ساعت ۱۸:۳۰ امروز به مصاف نماینده قزاقستان برود.

همچنین ناصر دهقان‌پور دیگر ملی پوش پاراتنیس روی میز ایران که در کلاس ۹ و در گروه C رقابت‌ها قرار گرفته است، در اولین مسابقه خود با حریفی از هنگ کنگ روبرو شد که در این بازی با نتیجه سه بر یک شکست خورد.

دهقان‌پور از ساعت ۱۸:۳۰ امروز با ورزشکار کره‌ای روبرو می‌شود. با توجه به اینکه در این گروه سه ورزشکار حضور دارند، تکلیف دهقان‌پور برای صعود امروز مشخص می‌شود.