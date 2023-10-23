الهه غیناقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر سه روز تماشاخانه سیار به استان گلستان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط شورای فرهنگی اداره‌کل کانون گلستان، مقرر شد این تماشاخانه روز اول در شهر و روستاهای اطراف گمیشان و در روز دوم و سوم در شهر و روستاهای مراوه‌تپه حضور یابد و فرصت بهره‌مندی بچه‌های این شهرها به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار را از برنامه‌های نمایشی کانون فراهم آورد.

وی افزود: اجرای نمایش عروسکی «ماجرای گله من» به نویسندگی و کارگردانی امیر محمد انصافی، مسابقه و قصه‌گویی مربیان کانون از جمله بخش‌های برنامه این تماشاخانه سیار است.

سرپرست کانون پرورش فکری گلستان گفت: این نمایش شاد آهنگین درباره چوپان جوانی است که دیگرعلاقه‌ای به شغل و گله گوسفندانش ندارد و آرزو می‌کند دیگر چوپان نباشد، برآورده ه‌شدن آرزوی وی با ماجراهای تازه‌ای همراه می‌شود...

وی افزود: اجرای عدالت فرهنگی، افزایش نشاط اجتماعی، معرفی بیشتر کانون و فعالیت‌های آن به مخاطبان به خصوص در مناطق کم‌برخوردار از جمله اهداف حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان گلستان به شمار می‌آید.

گفتنی است شماری از دستگاه‌های دولتی استان از جمله استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداره راه و شهرسازی و کتابخانه‌ها در اجرای این برنامه‌ها با کانون همکاری می‌کنند.