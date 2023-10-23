لزوم تسریع در تکمیل سدهای بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در بازدید از سدهای مخزنی «آبسرده»، «مروک» و «کمندان» در شهرستان‌های بروجرد، دورود و ازنا بر تسریع روند اجرای سدهای در دست اجرا با اولویت سدهای بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تأکید کرد و اولویت‌بندی طرح‌های مهار آب استان، متناسب با اعتبارات تخصیص‌یافته را در کارایی منابع و بهره‌برداری سریع‌تر سدهای استان از راهکارهای مهم و مؤثر در تحقق انتظارات مردم استان برای برخورداری از این مواهب الهی برشمرد.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات پیگیر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان به‌خصوص پروژه‌های حوزه آب است، عنوان کرد: باهدف تحقق شفافیت و انضباط مالی، رصد و کنترل طرح‌های نیمه‌تمام و مدت‌دار در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد و این بازدید باهدف تحرک‌بخشی و کمک به دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود که قطعاً این همکاری و تعامل علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، رشد تولید، اشتغال و جریان خدمات‌رسانی به مردم را بهبود می‌بخشد.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، عدم بهره‌برداری به‌موقع از طرح‌های عمرانی را ناشی از نبود مطالعات دقیق اولیه و یا تملک‌نشدن به‌موقع اراضی، فرسایشی شدن و افزایش قیمت تمام شده این طرح‌ها بر شمرد و بیان کرد: این نواقص با اهتمام مسئولین قابل‌رفع است که می‌بایست تدابیر لازم اندیشیده شود.

بنابراین گزارش، در این بازدید، نحوه حفظ و حراست از اموال و تجهیزات سدهای استان و اقدامات شرکت آب منطقه‌ای استان در خصوص تجهیزات سرقتی، سازوکارهای قانونی استفاده از ظرفیت‌های سدهای در حال بهره‌برداری برای واگذاری به بخش‌های غیردولتی، توسعه صنعت گردشگری و تأمین انرژی و برق موردنیاز استان موردبحث و بررسی قرار گرفت.

سد «آبسرده» باهدف تأمین آب شرب و اراضی کشاورزی شهرستان بروجرد و سد «کمندان» برای تأمین آب کشاورزی شهرستان ازنا در دست اجرا و تکمیل است و تاکنون سه هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دورود با تکمیل سد «مروک» سیراب شده که با اتمام شبکه‌های آبیاری، این میزان به چهارهزار و ۲۰۰ هکتار می‌رسد.