به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خداداد اظهار کرد: یگان حفاظت از اراضی دولتی برابر با وظیفه ذاتی خود رصد اراضی دولتی را در دستور کار خود قرار داده و با هرگونه تصرفی در این اراضی برخورد خواهد کرد.

وی افزود: بر این اساس در شش ماه نخست سال جاری، ۶۰ هزار متر مربع اراضی دولتی در جاده کوه سفید که توسط متصرفین تصرف شده بود خلع ید و به بیت‌المال بازگردانده شد که ارزش این اراضی ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی بیان کرد: در شهرک هک نیز، دو هزار متر مربع از اراضی دولتی که توسط افرادی اقدام به ساخت و ساز شده بود با رأی محاکم قضائی حکم خلع ید اجرا و انجام شد که این اراضی ۱۴ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.

وی تصریح کرد: یگان حفاظت با بهره‌مندی از ظرفیت خود، روزانه اقدام به بازرسی و سرکشی از اراضی دولتی خواهد کرد و با هرگونه تخلفی وفق قانون برخورد خواهد کرد.

یگان حفاظت از اراضی دولتی استان قم در پایان اظهار کرد: هم استانی‌های قمی می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ هر گونه تصرفات در محدوده و حریم شهرهای استان را به این یگان گزارش دهند.