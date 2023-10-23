ضرورت تدوین پروتکل خدمت رسانی در مدیریت مخاطرات با تلفات زیاد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، صبح دوشنبه در خصوص برگزاری جلسه بررسی و تبادل نظر و انتقال تجربیات در خصوص مدیریت اجساد و تشخیص هویت جان باختگان در مخاطرات طبیعی (موضوع عملکرد تخصصی بند ۸ در برنامه ملی برای آمادگی و پاسخ) که با همکاری دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، در اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران، ضمن اعلام انزجار نسبت به حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی به زنان و کودکان غزه و بمباران بیمارستان‌ها و مدارس در این منطقه اظهار داشت: با توجه به رسالت مدیریت بحران مبنی بر اصل انسان دوستی این جنایت جنگی را محکوم و بر ضرورت پیوستن کشورهای اسلامی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین تاکید داریم.

یزدی مهر با بیان اینکه ایران جز ۱۰ کشور اول حادثه خیز دنیا و مقام چهارم در حوادث غیرمترقبه و سهم شش درصدی بلایا در سطح جهان به لحاظ پدیده‌های نامطلوب طبیعی و سهم ۵۰ درصدی در معرض خطر جاری شدن سیل است، گفت: با توجه به موقعیت کشور به علت مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای، ایران در معرض بلایای انسان ساخت مثل آتش سوزی، نشت مواد نفتی و آلودگی شیمیایی و زیست محیطی نیز قرار دارد که همه این موارد نیازمند تدابیر ویژه و برنامه ریزی صحیح در حوزه مدیریت بحران است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران بیان داشت: کار در مدیریت بحران یک اقدام دسته جمعی و به شکلی است که همه دستگاه‌ها در آن نقش به سزایی دارند و جهت خاتمه دادن به بحران، کمک به مجروحین و حادثه دیدگان، جمع آوری اجساد و بازسازی وارد عمل می‌شوند و بهترین نتایج زمانی حاصل می‌شود که علاوه بر سازمان دهی و برنامه ریزی دقیق درون سازمانی، همکاری همه جانبه سازمان‌های مختلف مسئول و دست اندرکار، نیز وجود داشته باشد، که در این راستا در زمان وقوع حوادث بزرگ با تلفات انسانی زیاد در خصوص رسیدگی به وضعیت اجساد به جا مانده و شناسایی و تشخیص هویت و ساماندهی جان باختگان دستگاه‌هایی که متولی موضوع هویت هستند نقش ویژه و منحصر به فردی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت حوادث بزرگ و تأثیر گذار در حوزه جان باختگان احتمالی عنوان داشت: طبق کنوانسیون‌های جهانی به حادثه‌ای که بیش از ۱۲ نفر تلفات، و جان باخته داشته باشد حادثه دسته جمعی گفته می‌شود و در این مواقع است که باید برای افزایش برگشت پذیری و تاب آوری برنامه داشته باشیم و با مدیریت صحیح در حوزه اجساد و تشخیص هویت جان باختگان گام برداریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با تاکید بر اینکه داشتن برنامه منسجم و مشخص برای تعیین تکلیف و تشخیص هویت جان باختگان در مخاطرات طبیعی احتمالی بر پایه آموزه‌های دین مبین اسلام یک الزام است، گفت: با توجه به اینکه جمع آوری و جستجو و شناسایی و حمل و دفن اجساد به صورت شرعی در مواقع بروز حوادث احتمالی دارای پروتکل مشخص و از قبل برنامه ریزی شده است، داشتن فرماندهی واحد و برنامه ریزی مشخص برای نحوه انتقال اجساد، دستیابی به آمار و اطلاعات و تأمین تجهیزات و لجستیک نیز ضروری می‌باشد.

یزدی مهر در ادامه به مشکلات در حوزه مدیریت اجساد و تشخیص هویت جان باختگان در مخاطرات طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: برای مدیریت اجساد از ماشین‌های حمل جسد تا تعیین محل و چگونگی دفن اجساد و تأمین کیت‌های تشخیص هویت در پزشکی قانونی نیازمند امکانات، دستورالعمل و ضابطه هستیم چرا که اگر در حوادث و فوتی‌های گسترده شرح وظایف نداشته باشیم با مشکل روبرو خواهیم بود.