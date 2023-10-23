ضعف زیرساخت ها ابرتهدید مازندران است/ اجرای ۶۲۶ پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بخشی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به سالروز تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، ایران پایدار به وسعت ایمان را شعار سال جاری هفته ملی پدافند غیرعامل بیان کرد و گفت: پدافند غیرعامل، دفاع همه جانبه برابر جنگ ترکیبی است.

وی مجموعه‌ای از اقدامات غیر مسلحانه را از جمله کارکردهای پدافند غیرعامل دانست و گفت: پدافند غیرعامل سبب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانون تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصویب شده است، گفت: حفظ جان مردم و حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ سیستم‌های سیاسی و اقتصادی کشور، حفظ استقلال و حاکمیت کشور از اهداف این سازمان است.

بخشی حفاظت از تأسیسات نادر و پایدارسازی مدیریت کشور را از دیگر اهداف بیان کرد و گفت: حفاظت سایبری و تأمین نیازهای مردم نیز از جمله رویکردها است.

بخشی دفاع بیولوژیک از کشور را از دیگر اهداف پدافند غیرعامل بیان کرد و گفت: هم افزایی و هم پوشانی در دفاع عامل نیز از دیگر اهداف است.

وی دارایی شناسی را از جمله مؤلفه‌های مهم برای پدافند غیرعامل ذکر کرد و گفت: باید بررسی شود که کدام دارایی دارای ارزش هستند و در این راستا دارایی‌های مهم استان مازندران سطح بندی شدند.

وی با اشاره به اینکه نیازمند ۲۵۰ مولد اضطراری برق برای چاه‌های استان هستیم، گفت: اکنون در این حوزه با کمبود روبرو هستیم که تهدید محسوب می‌شود.

سطح بندی دارایی‌های مازندران

بخشی با بیان که دارایی‌های استان مازندران در قالب حیاتی، حساس، مهم، قابل حفاظت و عادی تقسیم بندی می‌شود، به تهیه سند جامع پدافند غیرعامل در استان اشاره کرد و گفت: ابر تهدیدهایی در استان وجود دارد که جزو چالش‌ها محسوب می‌شود و ضعف در زیرساخت‌ها از جمله تهدیدها است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران گفت: زیرساخت‌های استان مازندران برای جمعیت ۳ میلیون نفری طراحی شده است اما استان میزبان مسافران فراوانی است و عملاً در تأمین بسیاری از نیازمندی‌ها دچار اختلال می‌شویم.

وی انتخاب عرصه‌های ایمن، حساسیت زدایی، کوچک زدایی، ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی به ویژه طرح‌های آزمایشی را از جمله مأموریت‌های پدافند غیرعامل بیان کرد و گفت: تقریباً تمامی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفری مازندران دارای پیوست طرح‌های پدافند غیرعامل هستند و برای شهرهای بزرگی مثل ساری، آمل و بابل طرح جامع پدافند غیرعامل شهری تهیه شده است.

بخشی با بیان اینکه ۶۲۵ پروژه هفته پدافند غیرعامل در استان اجرا می‌شود، گفت: این طرح‌ها شامل ۱۹۴ رزمایش، ۲۲۶ کارگاه آموزشی، ۱۹ مسابقه، ۱۰ همایش و ۵۲ نشست و جلسه و ۳۳ پروژه افتتاح می‌شود.