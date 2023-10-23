وزش باد و ناپایداری جوی در استان کرمان

حمیده حبیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هم اکنون آسمان استان کرمان، صاف تا کمی ابری است، بیان کرد: برای امروز وزش باد و گردوخاک در برخی از نقاط استان کرمان، پدیده غالب جوی است و در جنوب استان کرمان نیز احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی به صورت افزایش ابر، رگبار و رعدو برق و وزش تند بادهای لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی تا پایان هفته جاری در سطح استان کرمان است.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: مانده جیرفت در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۳۵ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین منطقه استان کرمان بود و لاله زار با دمای ۲ درجه سانتیگراد، خنک‌ترین منطقه استان کرمان به ثبت رسیده است.

وی حداقل دمای امروز شهر کرمان را ۶ درجه سانتیگراد اعلام کرد و بیان داشت: امروز دمای کرمان در گرم‌ترین ساعات خود به ۲۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.