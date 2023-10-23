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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ثبت نام قطعی ۸۹ داوطلب مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری

ثبت نام قطعی ۸۹ داوطلب مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: در این استان تا پایان روز چهارم ۸۹ نفر ثبت نام قطعی خود برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را انجام داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران چهار محال و بختیاری، اظهار کرد: از بیست و هفتم مهرماه تا سوم آبان‌ماه ثبت نام افراد متقاضی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

وی افزود: در چهارمحال و بختیاری تا پایان روز چهارم ۸۹ نفر ثبت نام قطعی خود برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را انجام داده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از این تعداد ۸۱ نفر مرد و هشت نفر زن هستند.

حسین میرزایی در خصوص تحصیلات متقاضیان، ادامه داد: دو نفر از این افراد دارای تحصیلات حوزوی، ۱۴ نفر تحصیلات دکتری، ۷۰ نفر کارشناسی ارشد و سه نفر کارشناسی هستند.

وی عنوان کرد: متقاضیان شرکت در انتخابات که مدرک تحصیلی آنان کارشناسی است یا از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی یا از خانواده ایثاراگران هستند.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از اقشار مختلف موفق به ثبت نام در فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند، خاطرنشان کرد: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان دولت، فرهنگیان، روحانیون، وکلا و برخی مشاغل آزاد در این دوره از انتخابات ثبت نام نهایی کردند.

حسین میرزایی اضافه کرد: در حوزه انتخابیه بروجن ۱۶ نفر، در حوزه انتخابیه شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر ۲۵ نفر، در حوزه انتخابیه شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ ۲۴ نفر و در حوزه انتخابیه شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد نیز ۲۴ نفر ثبت نام قطعی خود را انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: در ثبت نام‌های انجام شده در چهارمحال و بختیاری رده‌های سنی مختلف دیده می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: یازدهم اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 5919370

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