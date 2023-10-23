ثبت نام قطعی ۸۹ داوطلب مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران چهار محال و بختیاری، اظهار کرد: از بیست و هفتم مهرماه تا سوم آبان‌ماه ثبت نام افراد متقاضی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

وی افزود: در چهارمحال و بختیاری تا پایان روز چهارم ۸۹ نفر ثبت نام قطعی خود برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را انجام داده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از این تعداد ۸۱ نفر مرد و هشت نفر زن هستند.

حسین میرزایی در خصوص تحصیلات متقاضیان، ادامه داد: دو نفر از این افراد دارای تحصیلات حوزوی، ۱۴ نفر تحصیلات دکتری، ۷۰ نفر کارشناسی ارشد و سه نفر کارشناسی هستند.

وی عنوان کرد: متقاضیان شرکت در انتخابات که مدرک تحصیلی آنان کارشناسی است یا از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی یا از خانواده ایثاراگران هستند.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از اقشار مختلف موفق به ثبت نام در فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند، خاطرنشان کرد: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان دولت، فرهنگیان، روحانیون، وکلا و برخی مشاغل آزاد در این دوره از انتخابات ثبت نام نهایی کردند.

حسین میرزایی اضافه کرد: در حوزه انتخابیه بروجن ۱۶ نفر، در حوزه انتخابیه شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر ۲۵ نفر، در حوزه انتخابیه شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ ۲۴ نفر و در حوزه انتخابیه شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد نیز ۲۴ نفر ثبت نام قطعی خود را انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: در ثبت نام‌های انجام شده در چهارمحال و بختیاری رده‌های سنی مختلف دیده می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: یازدهم اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار می‌شود.