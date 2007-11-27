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۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

نماینده مجلس:

بیمارستان منطقه شفقت رشت به زودی راه اندازی می شود

رشت - خبرگزاری مهر: ناصر عاشوری گفت: برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی مردم شفت به زودی بیمارستانی در منطقه شفت از مصوبات سفر رئیس جمهور احداث می شود.

نماینده مردم شفت در گفتگو با خبرنگار مهر در فومن، افزود: ایجاد این واحد درمانی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به گیلان بوده و هم اکنون در مرحله مکان سنجی است.

وی همچنین بیمارستان فومن را یک بیمارستان برخوردار منطقه دانست و بیان داشت: در این بیمارستان بخش هایی همچون  ICU و CCU، متخصصین در رشته های گوش، حلق و بینی، جراحی، دندان پزشکی، کودکان، زنان و زایمان و داخلی فعال است.

عاشوری خاطرنشان کرد: بیش از 36 پزشک در این بیمارستان بصورت عمومی و تخصصی به عمل جراحی و درمانی مشغول هستند.

وی با بیان اینکه ساخت بیمارستان شفت یکی از مصوبات هیئت وزیران به گیلان است، یادآور شد: برای هر روستا احداث یک مرکز درمانی و استقرار پزشک برای دولت مقدور نبوده و از سیاست های وزارت بهداشت نیز نیست.

عاشوری خاطرنشان کرد: امسال 600 تا 700 میلیارد تومان اعتبار برای بخش پزشک خانواده منظور شده تا کلیه خانوارهای ایرانی دارای پروند پزشکی و سیستم ارجاع در جامعه شکل گیرد.

کد مطلب 591939

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