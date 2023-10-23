ورود سامانه بارشی جدید به سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار شماره ۲۴ سطح زرد جوی هواشناسی، افزود: بر اساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از بعدازظهر دوشنبه، اول آبان ماه جاری، همچنان رخداد رگبار ورعدوبرق، تندبادهای شدید لحظه‌ای و بارش تگرگ در مناطق جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: سه شنبه و چهارشنبه ناپایداری‌ها در استان تضعیف می‌شود و از پنج شنبه تا شنبه (۴ تا ۶ آبان) با ورود سامانه بارشی جدید، در اغلب نقاط استان شاهد رگبار ورعدوبرق خواهیم بود و شرایط برای آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی مهیا خواهد بود.

ملاشاهی ضمن تاکید بر نیاز آمادگی در مواجه با این سامانه بارشی، توصیه کرد: از اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری و در فعالیت‌های کوهنوردی و ترددهای مرزی در استان احتیاط شود.