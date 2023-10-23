ضریب نفوذ رسانه ملی در خانواده ها بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی موسوی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: ضریب نفوذ رسانه ملی در درون خانواده‌ها بسیار بالا است.

وی ابراز داشت: این ظرفیت در کنار سیستم رسمی تعلیم و تربیت می‌تواند در اجرایی شدن اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بسیار مؤثر شود.

موسوی گفت: رسانه ملی به تعبیر امام راحل (ره) دانشگاه عمومی و یکی از ارکان اصلی برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین در حوزه تعلیم و تربیت است.

موسوی به ارائه گزارشی از جایگاه و وضعیت آموزش و پرورش و موفقیت‌های دستگاه تعلیم و تربیت در استان پرداخت و از همراهی و ایفای نقش مؤثر رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی در استان قدردانی کرد.

رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان موفقیت‌های آموزش و پرورش در زمینه‌های مختلف را مدیون برنامه ریزی هوشمندانه و زحمات و ایثارگری‌های معلمان دانست و افزود: معرفی معلمان اثرگذار، خیرین نیکوکار و دانش آموزان موفق در برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیونی رسانه ملی یک ضرورت است.

وی در پایان از همراهی مدیرکل، مجموعه صداوسیمای استان با آموزش و پرورش در راستای پوشش خبری و اطلاع رسانی رویدادهای این نهاد، معرفی جایگاه و توانمندی‌های آموزش و پرورش استان، برقراری ارتباط دو سویه با مردم و تلاش برای پاسخگویی به مطالبات مردمی تشکر و قدردانی کرد و خواستار تداوم این برنامه‌ها شد.