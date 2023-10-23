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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۸

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی؛

۱۹۷ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در مرز سردشت کشف شد

۱۹۷ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در مرز سردشت کشف شد

ارومیه- فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: ۱۹۷ کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه با تلاش مرزبانان هنگ سردشت کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرزبانی آذربایجان غربی، سردار محمد احمدی روز دوشنبه در این خصوص اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر، با اطلاع از فعالیت قاچاقچی موادمخدر در منزلی در منطقه مرزی شهرستان سردشت، با همکاری عوامل انتظامی شهرستان و برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و پس از اخذ حکم قضائی در قالب چند تیم پوششی و عملیاتی منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و در بازرسی از منزل توانستند محموله موادمخدر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی ادامه داد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از محل انباشت این اقلام، ۳۹ بسته به مقدار ۱۹۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر کنند.

سردشت از شهرستان‌های جنوبی آذربایجان غربی است.

کد مطلب 5919430

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