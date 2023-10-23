سواحل استان بوشهر متلاطم است/ احتمال بارش پراکنده باران

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از ظهر امروز تا اوایل شب با وزش بادهای شمالی، سواحل استان بوشهر به نسبت مواج و متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با گذر امواج ناپایدار جو، ضمن وزش بادهای شدید شمالی و افزایش تلاطم دریا، در برخی از نقاط استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده باران، رعدوبرق، وزش تندباد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک و در جنوب استان امروز با احتمال وقوع ناپایداری جوی و فردا مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز تا اوایل شب ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و امروز تا اوایل شب ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل جنوبی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.