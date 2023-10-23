خیمةالاقصی حرکت کوچکی برای یاری فلسطین است

امیرحسین نانکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقطه‌ای که ما برای کنش جدی در اختیار داریم و دشمن از آن محروم است، همان کف خیابان و دانشگاه است.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم چهره به چهره با مخاطب و مردممان حرف بزنیم و برایش به معنی واقعی کلمه تبیین کنیم. این شد که پایه غرفه را یک سیر نمایشگاهی که به همت خود عزیزان دانشجوی فعال بین الملل آماده و طراحی شد گذاشتیم.

نانکلی ادامه داد: این سیر نمایشگاهی راوی پایه است و با ارائه راوی دانشجویان مخاطب هم با قضیه فلسطین و هم با پاسخ شبهات آشنا می‌شود.

وی با بیان اینکه قسمتی هم برای مخاطب فعال انقلابی طراحی شده تحت عنوان نقشه هوایی فتح اسرائیل اظهار کرد: در این قسمت هم مخاطب را با این مسئله مهم که هر اقدام خرد او در محله، مسجد، دانشگاه و… با فتح قدس در ارتباط است آشنا می‌کنیم و نمایی کلی از مراحل آزادی فلسطین ارائه می‌دهیم تا افراد با تکلیف خود در این زمینه آشنا شوند.

نانکلی تاکید کرد: امیدوارم به زودی شاهد گسترش چشمگیر فعالیت دغدغه مندان این حوزه باشیم.