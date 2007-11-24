کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت در کشور

محسن نادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر قاچاق سوخت بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان صورت می گیرد که این معضل با تقویت مراقبتهای مرزی و کنترل شناورها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .

وی با اشاره به تاثیر مثبت سهمیه بندی بنزین در کاهش قاچاق سوخت در کشور افزود: با سهمیه بندی بنزین یک میلیارد ریال صرف جویی در مصرف سوخت داشته ایم .

این مسئول رویکرد جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالای کشور را مبارزه با قاچاقچیان دانه درشت وعمده عنوان و خاطرنشان کرد: مهمترین ضعف در مبارزه با قاچاقچیان کم بودن میزان جریمه در این باره است به نحوی که هم اکنون 80 درصد پرونده های قاچاق ورودی به دادگستری های کشور پرونده های کمتر از 100 میلیون ریال است .

وی یادآورشد: پیش از این نسبت پرونده های قاچاق خرد به کلان در کشور 80 به 20 بود که این میزان هم اکنون 60 به 40 شده است و ارتقاء این شاخص از 80 پرونده کلان به 20 پرونده خرد از اولویت های کاری آینده ستاد است .

نادی با اشاره به موقعیت خاص مرزی استان آذربایجان غربی بیان داشت: امسال در هفت ماه گذشته سه هزار و 548 پرونده قاچاق در استان به ارزش 230 میلیارد ریال به دادگستریهای استان ارجاع شده است .

معاون رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در ادامه از صدور یک هزار و 600 میلیارد ریال جریمه برای صاحبان این پرونده ها خبرداد و یادآور شد: تاکنون تنها 10 درصد این جریمه وصول شده است .

وی در ادامه حل ریشه ای معضل قاچاق در کشور را نیازمند تعامل تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط ذکر کرد و افزود: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به تنهایی متولی مبارزه با این مشکل نیست و در این خصوص تمامی ارگانها باید در تعامل با یکدیگر برای حل آن اقدام کنند .