به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپاهی صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: انجام عملیات راهداری علاوه بر نیروی راهدار باتجربه به ماشین آلات راهداری مجهز نیاز دارد.

وی تصریح کرد: در همین راستا از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه اعتباری بالغ بر ۵۳۷ هزار و ۶۵۰ میلیون ریال در زمینه تعمیر و بازسازی، خرید تجهیزات ماشین آلات راهداری تامین شده است.

رییس اداره ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بازسازی ۵ دستگاه ماشین آلات راهداری و همچنین برنامه ریزی تعمیر راه اندازی سایر ماشین آلات با اعتبار ۳۱۰ میلیارد ریال در حال انجام است.



سپاهی با اشاره به انجام تعمیرات و سرویس یک هزار و ۸۰۰ مورد از ماشین آلات راهداری در ۶ ماهه امسال در استان افزود: بدین منظور ۱۲ هزار قطعه انواع لوازم یدکی مورد نیاز خریداری و تعویض شده است.

وی در رابطه با خرید تجهیزات مورد نیاز راهداری در استان گفت: برای خرید یک دستگاه نمک پاش و تیغه برف روبی، سه دستگاه فیلتراسیون گازوئیل و خرید تریلر تانکر ۳۳ هزار لیتری همچنین دیگر تجهیزات و ملزومات راهداری از محل اعتبارات ملی ۹۰ میلیارد ریال تامین اعتبار شده است.

رییس اداره ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از هزینه کرد ۱۰۰ میلیارد ریالی برای اقلام مصرفی در حوزه راهداری استان در طول شش ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و افزود:

برای خرید لاستیک ۴۰ میلیارد ریال، تامین روغن و سوخت مصرفی ۳۵ میلیارد ریال، خرید تیغه گریدر و سایر اقلام مصرفی ۲۰ میلیارد ریال تامین شده است.

سپاهی خاطرنشان کرد: تمامی ماشین آلات راهداری مجهز به سامانه‌های ردیاب ماهواره‌ای می‌باشند که عملکردشان از قبیل؛ سرعت، موقعیت، مسیر حرکت، پایش و کنترل آنها در طول شبانه روز امکان پذیر است.