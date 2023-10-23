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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

آزادی ۹ زندانی استان ایلام با همکاری ستاد دیه و مراجع قضایی

آزادی ۹ زندانی استان ایلام با همکاری ستاد دیه و مراجع قضایی

ایلام- ۹ زندانی استان ایلام با همکاری ستاد دیه و مراجع قضایی از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۹۴ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدند. اسکندری سرپرست زندان‌های استان ایلام در این مراسم ضمن تقدیر از همکاری مستمر مراجع قضایی و تلاش ستاد دیه برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، اذعان داشت: استفاده از ظرفیت خیرین و کمک‌های آنان، تلاش مددکاران اجتماعی و همچنین اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان واجد شرایط زمینه آزادی زندانیان را فراهم می‌کند. وی گفت: از ۹ زندانی آزاد شده ۶ زندانی با کمک ستاد دیه و ۳ زندانی دیگر با همکاری مراجع قضایی و ارفاقات قانونی به آغوش خانواده خود بازگشتند.

عمران علیمحمدی رییس کل دادگستری ایلام نیز در ادامه خاطر نشان کرد: تلاش مراجع قضایی برای حل مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری است. علی محمدی با اشاره به احادیثی از امام علی علیه السلام در خصوص دستگیری از نیازمندان و کمک به مردم، گفت: خیرخواهی به دیگران و کمک به نیازمندان هدیه خدا برای ماست و بی تردید بازگشت زندانیان جرایم غیر عمد به جامعه و حضورشان در کنار خانواده آثار مثبت و سازنده‌ای به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 5919466

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