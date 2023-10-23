ثبت نام نهایی ۲۰۰ داوطلب نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی ثابت اظهار کرد: ۲۱۴ داوطلب تا پایان روز چهارم برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام نهایی کردند.

وی افزود: از این تعداد ثبت نام کننده ۱۵ نفر زن و ۱۹۹ نفر مرد هستند که برای ۱۱ حوزه انتخابیه گیلان نام نویسی کرده‌اند.

مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان با اشاره به فراوانی تعداد ثبت نام کنندگان در حوزه‌های انتخابیه استان افزود: رشت و خمام ۵۵ نفر، رودسر و املش ۳۰ نفر، لاهیجان و سیاهکل ۲۵ نفر، تالش، ماسال و رضوانشهر ۱۷ نفر، فومن و شفت ۱۶ نفر، بندرانزلی ۱۵ نفر، آستارا ۱۴ نفر، لنگرود ۱۲ نفر، رودبار ۱۲ نفر، صومعه سرا ۱۰ نفر و آستانه اشرفیه ۸ نفر تا پایان روز چهارم ثبت نام کرده‌اند.

شفیعی ثابت تصریح کرد: مهلت ثبت نام نهایی داوطلبان تا سوم آبان است و قابل تمدید نمی‌باشد و داوطلبان باید به صورت غیر حضوری با رایانه با داشتن کد رهگیری ثبت نام خود را قطعی کنند.

رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات گیلان، از رسانه‌ها و داوطلبان خواست مفاد ماده ۷۹ و ۸۲ و ۸۳ قانون را مطالعه و در چهارچوب قانون انتخابات برنامه ریزی و اقدام کنند.