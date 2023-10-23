  1. استانها
  2. گیلان
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

دبیر ستاد انتخابات گیلان خبر داد؛

ثبت نام نهایی ۲۰۰ داوطلب نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس در گیلان

ثبت نام نهایی ۲۰۰ داوطلب نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس در گیلان

رشت- دبیر ستاد انتخابات گیلان از ثبت نام قطعی ۲۱۴ داوطلب تا پایان روز چهارم برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی ثابت اظهار کرد: ۲۱۴ داوطلب تا پایان روز چهارم برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام نهایی کردند.

وی افزود: از این تعداد ثبت نام کننده ۱۵ نفر زن و ۱۹۹ نفر مرد هستند که برای ۱۱ حوزه انتخابیه گیلان نام نویسی کرده‌اند.

مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان با اشاره به فراوانی تعداد ثبت نام کنندگان در حوزه‌های انتخابیه استان افزود: رشت و خمام ۵۵ نفر، رودسر و املش ۳۰ نفر، لاهیجان و سیاهکل ۲۵ نفر، تالش، ماسال و رضوانشهر ۱۷ نفر، فومن و شفت ۱۶ نفر، بندرانزلی ۱۵ نفر، آستارا ۱۴ نفر، لنگرود ۱۲ نفر، رودبار ۱۲ نفر، صومعه سرا ۱۰ نفر و آستانه اشرفیه ۸ نفر تا پایان روز چهارم ثبت نام کرده‌اند.

شفیعی ثابت تصریح کرد: مهلت ثبت نام نهایی داوطلبان تا سوم آبان است و قابل تمدید نمی‌باشد و داوطلبان باید به صورت غیر حضوری با رایانه با داشتن کد رهگیری ثبت نام خود را قطعی کنند.

رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات گیلان، از رسانه‌ها و داوطلبان خواست مفاد ماده ۷۹ و ۸۲ و ۸۳ قانون را مطالعه و در چهارچوب قانون انتخابات برنامه ریزی و اقدام کنند.

کد مطلب 5919475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها