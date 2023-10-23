پاراجودوکار ایران قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، سیدمیثم بنی‌طبا در فینال وزن منهای ۶۰ کیلوگرم کلاس J۱ پاراجودو برابر کاپیل پارمار از هند قرار گرفت و موفق شد با شکست دادن او، صاحب مدال طلا شود.

بنی طبا در مرحله نخست موفق شده بود حریفی از ازبکستان را شکست دهد. او در مرحله نیمه نهایی نیز توانست به راحتی حریفی از اندونزی را از پیش رو بردارد تا در فینال مقابل حریف هندی‌اش قرار بگیرد.

بنی طبا پیش از این در بازی‌های پاراآسیایی اینچئون موفق شده بود طلای تیمی را بر گردن بیاویزد. او در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا نیز به یک برنز دست یافته بود.