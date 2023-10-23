  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

پاراجودوکار ایران قهرمان شد

پاراجودوکار ایران قهرمان شد

سید میثم بنی‌طبا نماینده پاراجودو ایران در بازی های پاراآسیایی با غلبه بر نماینده هند صاحب مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، سیدمیثم بنی‌طبا در فینال وزن منهای ۶۰ کیلوگرم کلاس J۱ پاراجودو برابر کاپیل پارمار از هند قرار گرفت و موفق شد با شکست دادن او، صاحب مدال طلا شود.

بنی طبا در مرحله نخست موفق شده بود حریفی از ازبکستان را شکست دهد. او در مرحله نیمه نهایی نیز توانست به راحتی حریفی از اندونزی را از پیش رو بردارد تا در فینال مقابل حریف هندی‌اش قرار بگیرد.

بنی طبا پیش از این در بازی‌های پاراآسیایی اینچئون موفق شده بود طلای تیمی را بر گردن بیاویزد. او در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا نیز به یک برنز دست یافته بود.

کد مطلب 5919476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها