  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

حمایت بیش از ۷ هزار یتیم در چهارمحال و بختیاری توسط کمیته امداد

حمایت بیش از ۷ هزار یتیم در چهارمحال و بختیاری توسط کمیته امداد

شهرکرد_مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری گفت: ۷ هزار و ۶۰۰ فرزند یتیم در چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی صبح امروز در دومین جلسه تعاملی فی‌مابین کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اموال دریافت شده از راهداری با قیمت خوبی به فروش رفت و به همراه مبالغی که از خیران جمع‌آوری شده بود به صورت تسهیلات در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

وی افزود: با ادامه دار بودن این تعامل با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری و دوام خدمت‌رسانی این اداره اتفاقات بهتری در زمینه کمک به جامعه مددجویان رقم خواهد خورد چراکه طبق آیات و روایت ثواب کار قرض‌الحسنه ۱۸ برابر صدقه دادن است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مبلغی که در کشور به هر فرزند یتیم پرداخت می‌شود ۸۵۰ هزار تومان است، این رقم در این استان به لطف خیران به یک میلیون و ۵۰۰ رسیده است که حامیان به صورت مستقیم به حساب ایتام واریز می‌کنند.

محمدی عنوان کرد: ۷ هزار و ۶۰۰ فرزند یتیم در چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند که به لطف خیران توانستیم شرایط خوبی برای آنان فراهم کنیم.

کد مطلب 5919477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها