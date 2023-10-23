حمایت بیش از ۷ هزار یتیم در چهارمحال و بختیاری توسط کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی صبح امروز در دومین جلسه تعاملی فی‌مابین کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اموال دریافت شده از راهداری با قیمت خوبی به فروش رفت و به همراه مبالغی که از خیران جمع‌آوری شده بود به صورت تسهیلات در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

وی افزود: با ادامه دار بودن این تعامل با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری و دوام خدمت‌رسانی این اداره اتفاقات بهتری در زمینه کمک به جامعه مددجویان رقم خواهد خورد چراکه طبق آیات و روایت ثواب کار قرض‌الحسنه ۱۸ برابر صدقه دادن است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مبلغی که در کشور به هر فرزند یتیم پرداخت می‌شود ۸۵۰ هزار تومان است، این رقم در این استان به لطف خیران به یک میلیون و ۵۰۰ رسیده است که حامیان به صورت مستقیم به حساب ایتام واریز می‌کنند.

محمدی عنوان کرد: ۷ هزار و ۶۰۰ فرزند یتیم در چهارمحال و بختیاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند که به لطف خیران توانستیم شرایط خوبی برای آنان فراهم کنیم.