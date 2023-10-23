۲۶ اثر تاریخی ایلام طی ۲ سال گذشته مرمت شدند

فرزاد شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به غنای تاریخی و فرهنگی که در استان است، تاکنون تعداد ۸۹۲ اثر در استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

وی افزود: بیش از ۵ هزار شیء تاریخی در گنجینه میراث فرهنگی ایلام وجود دارد و در همین رابطه موزه‌های مختلفی در استان و شهرستان‌های استان فعال است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اضافه کرد: در شهر ایلام موزه مردم شناسی ایلام واقع در قلعه والی و موزه کشاورزی در کاخ فلاحتی است.

شریفی بیان کرد: موزه باستان شناسی استان در شهرستان دره شهر است.

وی ادامه داد: تعداد بناهای مرمت شده استان در طول امسال و سال گذشته ۲۶ اثر بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: با توجه به غنای فرهنگی که در استان است قطعاً آثار تاریخی استان ایلام بیشتر از آنچه است که شناسایی شده و با توجه به تلاش خوب همکاران در حوزه میراث فرهنگی امیدوارم بتوانیم این اثرهای تاریخی را بیش از این در فهرست آثار ملی ثبت کنیم.

شریفی بیان داشت: با توجه به اقدامات خوبی که در این دولت در حوزه میراث فرهنگی صورت گرفته، ساماندهی و همچنین مستندسازی اموال تاریخی را امسال در دستور کار قرار دادیم و تا این لحظه تعداد ۱۵۷ قلم اشیاء تاریخی ساماندهی شده است.

وی گفت: همچنین یکی از دغدغه‌های مردم است ایلام بحث بناهای تاریخی یا محوطه‌های تاریخی است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته امسال کاوش و گمانه زنی را در ۸ مورد بنا و محوطه تاریخی انجام داده‌ایم.