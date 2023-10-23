به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی محمدخواه پیش از ظهر دوشنبه در جلسه انتخابات هیئات رئیسه هیئات مذهبی شهرستان سنندج اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی دارای ویژگی خاصی هستند که آنها را از سایر تشکل‌ها جدا می‌سازد و اولین ویژگی‌شان این است که توسط مردمی که علاقه‌مند به اسلام و ائمه‌ی طاهرین (ع) هستند، اداره می‌شوند و هر چقدر قدر و ارزش یک هیئات در میان مردم شناخته شده و والا باشد، میزان تأثیرگذاری آن در جامعه نیز بیش‌تر خواهد بود.

وی افزود: مسئولیتی که بر عهده اعضای هیئات مذهبی است مسئولیتی مهم و توفیقی بزرگ از سوی خداوند است.

حجت‌الاسلام محمدخواه عنوان کرد: کار کردن در هیئات مذهبی دارای اجر معنوی فراوان است چرا که شما پرچمداران برنامه‌های مذهبی و مجالس اهل بیت (ع) هستید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج با اشاره به برگزاری برنامه‌های مذهبی در سال‌جاری گفت: امسال برنامه‌ها با کمترین مشکلات و با هماهنگی و هم‌افزایی به نحو مطلوب برگزار شد و ان‌شاءلله بتوانیم در همه برنامه‌های مذهبی با اتحاد، وحدت و مشارکت بیشتر متناسب با شأن اهل بیت خدمتگزاری کنیم.

در ادامه هر یک از حاضرین پیرامون برنامه‌ها و گزارش فعالیت خود در سال گذشته به ایراد سخنانی پرداختند.

گفتنی است، در پایان انتخابات برگزار و عبدالله دهقان با اکثریت رأی به عنوان رئیس هیئات مذهبی شهرستان سنندج به مدت یک سال دیگر از سوی اعضای هیئات مذهبی انتخاب شدند.