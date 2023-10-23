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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج:

هیئات مذهبی پرچمداران برنامه‌های مذهبی و مجالس اهل بیت (ع) هستند

هیئات مذهبی پرچمداران برنامه‌های مذهبی و مجالس اهل بیت (ع) هستند

سنندج- رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج گفت: هیئات مذهبی پرچمداران برنامه‌های مذهبی و مجالس اهل بیت (ع) هستند که در همه مناسبت‌ها حضور فعال دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی محمدخواه پیش از ظهر دوشنبه در جلسه انتخابات هیئات رئیسه هیئات مذهبی شهرستان سنندج اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی دارای ویژگی خاصی هستند که آنها را از سایر تشکل‌ها جدا می‌سازد و اولین ویژگی‌شان این است که توسط مردمی که علاقه‌مند به اسلام و ائمه‌ی طاهرین (ع) هستند، اداره می‌شوند و هر چقدر قدر و ارزش یک هیئات در میان مردم شناخته شده و والا باشد، میزان تأثیرگذاری آن در جامعه نیز بیش‌تر خواهد بود.

وی افزود: مسئولیتی که بر عهده اعضای هیئات مذهبی است مسئولیتی مهم و توفیقی بزرگ از سوی خداوند است.

حجت‌الاسلام محمدخواه عنوان کرد: کار کردن در هیئات مذهبی دارای اجر معنوی فراوان است چرا که شما پرچمداران برنامه‌های مذهبی و مجالس اهل بیت (ع) هستید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج با اشاره به برگزاری برنامه‌های مذهبی در سال‌جاری گفت: امسال برنامه‌ها با کمترین مشکلات و با هماهنگی و هم‌افزایی به نحو مطلوب برگزار شد و ان‌شاءلله بتوانیم در همه برنامه‌های مذهبی با اتحاد، وحدت و مشارکت بیشتر متناسب با شأن اهل بیت خدمتگزاری کنیم.

در ادامه هر یک از حاضرین پیرامون برنامه‌ها و گزارش فعالیت خود در سال گذشته به ایراد سخنانی پرداختند.

گفتنی است، در پایان انتخابات برگزار و عبدالله دهقان با اکثریت رأی به عنوان رئیس هیئات مذهبی شهرستان سنندج به مدت یک سال دیگر از سوی اعضای هیئات مذهبی انتخاب شدند.

کد مطلب 5919482

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