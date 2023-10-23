مطالبات گندمکاران استان همدان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام پرورش دوشنبه در جمع خبرنگاران از پرداخت صد درصدی مطالبات گندمکاران استان خبر داد و اظهار کرد: ارزش ریالی این مطالبات ۶۱ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال است که به طور کامل پرداخت شد.

وی با بیان اینکه ۴۱۰ هزار و ۸۲۲ تن میزان گندم خریداری شده از استان بود افزود: این میزان نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه درباره کشت کلزا اضافه کرد: تاکنون ۲ هزار و ۹۰۴ هکتار سطح زیر کشت کلزا در استان است که نسبت به سال پیش رشد دو برابری دارد.

وی با تاکید بر اینکه ۱۹ هزار و ۲۲ کیلوگرم بذر کلزا توزیع شده است یادآور شد: کلزا محصولی استراتژیک است که در تناوب با گندم کشت می‌شود و در الگوی کشت استان تعریف شده است.

پرورش تصریح کرد: شهرستان‌های رزن، تویسرکان و نهاوند بیشترین میزان سطح زیر کشت کلزا در استان را دارند، اگرچه تمام سعی و تلاش ما بر این است میانگین عملکرد این محصول افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه سال زراعی گذشته خرید تضمینی محصول کلزا توسط کارخانه روغن‌کشی به عنوان مباشر شرکت غله انجام شد اظهار کرد: امسال نیز بلافاصله زمان برداشت، محل و میزان خرید مشخص خواهد شد.