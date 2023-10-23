خط کشی بیش از یک هزار کیلومتر راه در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله غلامی ظهر دوشنبه در دومین جلسه تعاملی فی مابین کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کمیته امداد با انجام کارهای خیر در حوزه‌های مختلف آموزش، اشتغال، ازدواج، مسکن و … نمونه‌ای از یک دولت کوچک شده است، اظهار کرد: سعی داریم تعاملات این اداره‌کل با کمیته امداد امام خمینی ادامه‌دار باشد تا شاهد ارائه خدمات بیشتری به ایتام و نیازمندان باشیم.

وی افزود: فعالیت‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با توجه به وسعت جغرافیایی هر استان و پراکندگی جمعیت آن انجام می‌شود، در همین راستا ۷۰ نوع خدمات در بستر این اداره به هم استانی‌ها در دو حوزه حمل و نقل و زیرساخت ارائه می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری به اهداف این اداره‌کل اشاره کرد و ادامه داد: دوسوم راه‌های استان راه‌های روستایی هستند که ساخت و نگهداری آن‌ها برعهده اداره است، از مجموع ۲۲ کیلومتر راهی که سال ۱۴۰۰ تحویل گرفتیم ۹۱ کیلومتر آن در سال ۱۴۰۱ روکش آسفالت شد و هدفمان برای سال ۱۴۰۲ دوبرابر شدن رقم آسفالت شده سال گذشته است.

غلامی عنوان کرد: ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر حوزه دیگر از اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری است که به کمک بخش خصوصی خدمات شایانی در برنامه‌های مختلف انجام گرفت، از جمله این برنامه‌ها ارائه خدمات در حماسه اربعین است که قرارگاه کشوری برای آن تأسیس شده و این استان نیز سهم قابل توجهی در این قرارگاه دارد.

وی در پایان به ایمن سازی جاده‌ای با هدف کاهش تصادفات اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۵۸۰ کیلومتر در سطح محورهای استان خط کشی انجام شده بود که این رقم سال گذشته به یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر رسید و هدف ما در سال جاری انجام این عملیات در سطح دوبرابری رقم سال گذشته است که در ۶ ماهه نخست سال یک هزار و ۱۵۰ کیلومتر از این مقدار خط کشی شده است.