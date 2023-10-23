به گزارش خبرنگار مهر، افسانه دارابی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از ۱۲۰ نفر از اعضای کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر بوشهر در کنکور سراسری و آزمون وکلای دادگستری سال ۱۴۰۲ پذیرفته شدند.

مسئول کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر ضمن تبریک به پذیرفته شدگان، اظهار کرد: این پذیرفته شدگان از اعضای فعال کتابخانه هستند که به صورت مداوم از سالن‌های مطالعه عمومی و خصوصی این کتابخانه استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه سالن‌های مطالعه کتابخانه عمومی خلیج فارس فضاهای بسیار خوبی جهت آماده سازی داوطلبان کنکور می‌باشد، افزود: کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر شامل ۲ سالن مطالعه عمومی خواهران و برادران به صورت مجزا است که هر سالن ظرفیت ۸۰ نفر را دارد.

وی با بیان اینکه سالن‌های این کتابخانه مجهز به ۱۸۰ کمد جهت جاگذاری وسایل شخصی اعضا به صورت مجزا در دو بخش برادران و خواهران است، ادامه داد: این کتابخانه همچنین دارای سالن‌های مطالعه خصوصی نیز هست که بخش برادران ظرفیت ۲۰ نفر و بخش خواهران ظرفیت ۱۷ نفر به صورت اتاق‌های ۲، سه و چهار نفر را دارا است.

دارابی تصریح کرد: این موفقیت ابتدا نتیجه زحمات و تلاش خود این دانش آموزان و در مرحله بعد حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های کتابداران، پرسنل کتابخانه عمومی خلیج فارس و مدیریت شهرستان و اداره کل است.

وی افزود: در طول سال تحصیلی گذشته جهت تسهیل در استفاده اعضا از سالن‌های مطالعه و کتابخانه و با پیگیری مدیرکل استان، در زمانی کوتاه ساعت کاری این کتابخانه به ساعت ۲۳ افزایش پیدا کرد و کتابخانه نیز با بازطراحی انجام شده، در بخش‌های مختلف از جمله کمد اعضا، میز و صندلی‌های استاندارد و … تجهیز شد.

مسئول کتابخانه عمومی خلیج فارس با اشاره به افزایش چشمگیر اهدا کتاب کمک درسی به این کتابخانه در سال تحصیلی گذشته، خاطر نشان کرد: مردم فرهنگ دوست بوشهر در سال گذشته بیش از ۲ هزار جلد کتاب کمک درسی به کتابخانه اهدا کردند.

دارابی افزود: امید داریم در سال جاری با اجرای مرحله دوم باز طراحی کتابخانه عمومی خلیج فارس و افزودن بخش‌های مختلف و مجهز شدن به امکانات استاندارد، برگزاری کارگاه‌های مشاوره تحصیلی، برگزاری کلاس‌های تقویتی و افزایش منابع کمک درسی، شاهد قبولی بیشتر داوطلبان کنکور باشیم.

وی گفت: کتابخانه عمومی خلیج فارس در خیابان شهدای دواس بوشهر واقع است که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ تا ۲۳ و پنج شنبه‌ها ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ آماده خدمت رسانی به دانش آموزان، دانشجویان، مردم و علاقمندان است.