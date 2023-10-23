نمایشگاه نقاشی «رنـــگ آسمان» در سمنان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه نقاشی رنگ آسمان به میزبانی ارشاد اسلامی سمنان بیان کرد: گالری سیمرغ مجتمع فرهنگی هنری کومش اداره کل ارشاد اسلامی استان سمنان میزبان نمایشگاه نقاشی رنگ آسمان است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه تابلوهای نقاشی آبرنگ محمد رضا طاهریان است، تاکید کرد: این نمایشگاه با هدف کمک به مؤسسه راه آسمان و حمایت از بیماران سرطانی برپا شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: آثار این نمایشگاه با نیت خیر خواهانه خالق آنها به صورت همت عالی به فروش می‌رسد و تمام عوائد آن برای خدمت به بیماران مبتلا به سرطانی به بنیاد نیکوکاران راه آسمان اهدا می‌شود.

فلاح با بیان اینکه دعوت از کاکاوند چهره فرهنگی و خیران و حامیان مالی مؤسسه راه آسمان در زمره برنامه‌های جنبی افتتاحیه بود که ساعتی قبل در سمنان برگزار شد، بیان کرد: این نمایشگاه تا سوم آبان عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان برای بازدید علاقه مندان دایر است.