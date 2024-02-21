به گزارش خبرگزاری مهر آئین رونمایی از مجموعه آثار همایش‌های شهید سلیمانی، مکتب انتظار و مقاومت و نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح روز سه شنبه ۱ اسفندماه در سالن جلسات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله‌العالی برگزار شد.

محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه انقلاب اسلامی، حسین الهی نژاد معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرهنگی رسانه‌ای سپاه پاسداران و نجف لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این برنامه به بیان نکاتی پیرامون مجموعه آثار پرداختند.

در ابتدا اسحاقی با تاکید بر اهمیت موضوع انتظار و منجی در طول تاریخ تصریح کرد: در حال حاضر مردم فلسطین نیاز خود به آمدن منجی را با تمام وجود درک می‌کنند. باید از انحرافات در حوزه انتظار به شیوه‌های مختلفی جلوگیری کرد. یکی از مسیرهای درک صحیح جلوگیری از انحرافات در "موضوع انتظار" آشنایی با نظرات و اندیشه‌های بزرگان دین است. از این جهت آشنایی با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب می‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند چراکه اندیشه ایشان مبتنی بر تعالیم قرآنی و مکتب اهل بیت است. نظریه انتظار در صورت درک صحیح می‌تواند نجات بخش بشریت باشد.

سپس الهی نژاد با بیان سیر تکامل علمی در حوزه مهدویت از ابتدای اسلام تا به امروز گفت: بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی شاهد رشد قابل توجهی در حوزه تبیین مهدویت بوده ایم. از جمله اقدامات انجام شده در این سال‌ها برگزاری همایش‌ها، تولید مقالات، ایجاد دروس تخصصی دانشگاهی و حوزوی، تشکیل مراکز علمی و.‌.. هستند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ همایش نظریه انتظار در اندیشه رهبر معظم انقلاب را با مشارکت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی آغاز کردیم و به مدت ۴ سال روی خروجی آن کار شد تا مقالات مربوطه در دسترس عموم قرار بگیرد.

مقدم فر دیگر سخنران برنامه با اشاره به وجود تالیفات متعدد درباره شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: مقام معظم رهبری حاج قاسم را صاحب مکتب معرفی کردند اما تا به امروز درباره مکتب شهید سلیمانی اقدامات شایانی صورت نگرفته بود. روش‌ها و الگوهایی که جنبه عملیاتی داشته باشند به عنوان مکتب معرفی می‌شوند؛ سیره حاج قاسم از این صفت برخوردار بوده که این نیازمند تبیین است. امروزه نه تنها جوانان ایران اسلامی بلکه خیل عظیمی از جوانان مقاومت تشنه دانستن این مکتب هستند چراکه شاهد مکتبی مقاوم‌پرور هستیم. آثار پژوهشگران این حوزه باید ترجمه و عمومی سازی شود.

وی تاکید کرد: فعالیت‌های حاج قاسم را باید در راستای انتظار فرج تبیین و تفسیر نمود. این شهید عزیز نماد و الگوی انسان منتظر بود و همه ابعاد زندگی اش در راستای انتظار تعریف می‌شود.

لک زایی به عنوان آخرین سخنران، ضمن اشاره به اهمیتِ اتکا به رویکرد راهبردی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: رویکرد راهبردی نسبت به سخنان مقام معظم رهبری، فاصله فهم ما از دین با فهم معظم له از دین را کم می‌کند. یکی از مفاهیم مهم دینی انتظار است؛ دغدغه ما در این همایش‌ها این بود که رویکردی راهبردی از مسئله انتظار ایجاد کنیم. اگر تبلور انتظار در عملِ یک فرد را بخواهیم معرفی کنیم آن فرد شهید سلیمانی است. حاج قاسم با تمام وجود کل منطقه را آماده ظهور کرد.

در این برنامه از ۱۳ جلد کتاب رونمایی شد که هرکدام از همایش‌ها شامل ۶ جلد مجموعه مقالات و ۱ جلد چکیده مقالات هستند. همزمان با رونمایی از این تالیفات، نسخه الکترونیکی آنها از سایت pajoohaan.ir در دسترس قرار گرفت.