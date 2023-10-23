به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان ظهر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان سمنان به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی ضمن بیان اینکه در روستای حسین آباد کالپوش کتابخانه های وجود داشت که به دلیل رانش زمین به صورت کامل این مجموعه از بین رفت و لذا محدوده حسین آباد فاقد کتابخانه شدند، بیان کرد: چند سال پیگیری این موضوع صورت گرفت تا بتوانیم کتابخانه روستا را دوباره بنا کنیم.

وی با اشاره به اینکه با حمایت‌هایی که صورت گرفت به خصوص از سوی مسئولان محلی، توانستیم زمینی را به صورت رایگان برای ساخت کتابخانه تأمین کنیم، بیان کرد: محل جدید کتابخانه موسوم به شهرک جدید روستای حسین آباد، مشخص شد و قرار است این کتابخانه به زودی احداث شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد تومان برای آغاز عملیات کلنگ زنی و احداث کتابخانه تخصیص یافت، گفت: مساحت کتابخانه حسین آباد ۵۸۰ متر مربع خواهد بود و اعتبار ساخت آن نیز به صورت کامل در سال ۱۴۰۱ تخصیص یافته و هزینه شده است.

طاهریان با بیان اینکه در سال جاری دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای کتابخانه عمومی حسین آباد مصوب شده که درخواست ما این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداکثر تخصیص را داشته باشند، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با این اعتبارات کتابخانه را به صورت کامل احداث کنیم تا مردم چند روستا از آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه آبان ماه امسال برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در استان سمنان مانند سال‌های قبل برگزار می‌شود، افزود: برنامه‌های متنوعی برای این ایام تدارک دیده خواهد شد اما عقیده داریم که نباید این برنامه‌ها صرفاً در همان هفته کتاب و کتابخوانی باشد در نتیجه سال گذشته از یک الی دو هفته زودتر برنامه‌های این ایام برگزار شد و مورد استقبال خوب مردم هم قرار گرفت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه برنامه‌های هفته کتابخوانی سال قبل ۱۸ روز به طول انجامید و امسال نیز چنین اتفاقی در استان رخ خواهد داد، بیان کرد: یکی از برنامه‌های هفته کتابخوانی اختصاص هر روز به یک شهرستان استان است تا بتوانیم برنامه‌های شاخص را در سراسر استان اجرا کنیم.

طاهریان با بیان اینکه انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی و مدیران در ارتباط با برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی همراهی خوبی داشته باشند، بیان کرد: به خصوص این همراهی از آموزش و پرورش که بزرگترین خانواده نوجوانان استان را شامل می‌شود، بیشتر توقع می‌شود.