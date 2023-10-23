۴۵ درصد جمعیت شهرستان رشت تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری ظهر دوشنبه در آستانه سوم آبان سالروز تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و آغاز هفته بیمه سلامت و در دیدار با مدیر و کارکنان سازمان بیمه سلامت شهرستان، با اشاره به اراده قطعی دولت سیزدهم برای ارائه بهترین خدمات بخصوص در حوزه دارو و درمان که مستقیماً با سلامت جامعه ارتباط دارد، اظهار کرد: پوشش رایگان پنج دهک اول جامعه، پوشش درمان ناباروری و تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در بیمه سلامت نقطه درخشان خدمات جهادی دولت مردمی سیزدهم در این حوزه است.

عاشوری با اشاره به آخرین پالایش صورت گرفته در حوزه آماری و کسر تعدادی از بیمه شدگانی که فاقد اعتبار یا تحت پوشش بیمه‌ای دیگر هستند و با یکدیگر هم پوشانی دارند، تعداد ۴۳۵ هزار و ۱۵۱ نفر معادل ۴۵ درصد از جمعیت شهرستان تحت پوشش اداره بیمه سلامت رشت هستند، افزود: از این تعداد ۳۳۰ نفر اعم از روستاییان، ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و پنج دهک پایین جامعه که شهری می‌باشند تحت پوش بیمه سلامت قرار دارند که به صورت رایگان مشمول استفاده از خدمات بیمه‌ای بوده و حق بیمه آنان توسط دولت پرداخت می‌گردد.

وی ادامه داد: بیش از ۱۷ هزار نفر از ساکنان مناطق کمتر برخوردار شهرستان رشت نیز با همکاری سپاه ناحیه مرکزی رشت و مشارکت نیروهای بسیج در قالب طرح شهید قاسم سلیمانی به صورت رایگان بیمه شده و از مزایای آن بهره مند هستند.

سرپرست فرمانداری رشت تصریح کرد: اداره بیمه سلامت شهرستان با ۸۲۸ مؤسسه شامل پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و بیمارستان‌ها در حال ارائه خدمات بیمه‌ای به این جمعیت بیمه شده در سطح مرکز استان هستند.

عاشوری با تاکید بر اینکه در دو سال ابتدایی آغاز فعالیت دولت سیزدهم گام‌های مؤثری برای تحقق عدالت در حوزه درمان و نظام سلامت کشور برداشته شده است، افزود: تلاش همکاران در حوزه بیمه سلامت قابل تقدیر است و بایستی با استفاده از ظرفیت دهیاران، پایگاه‌های بسیج و فعالان اجتماعی و همراهی بخشداران برای ترویج و آگاهی سازی عمومی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این حوزه توسط دولت مردمی ایران قوی، برنامه ریزی و اقدام شود.